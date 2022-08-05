Sanayi üretim endeksi büyümesinde yavaşlama beklentisi

05 Ağustos 2022 Cuma, 17:28

Reuters'ın altı kurumun katılımıyla gerçekleştirdiği ankete göre, sanayi üretiminde Haziran'da artış beklentileri yüzde 5.5 ile yüzde 9.9 bandında yer alıyor.

Endeks, 2020 yılında koronavirüs önlemlerinin gevşetilmesinin ardından iki senedir aralıksız büyümesini sürdürüyor.

Ekonomistler, endeksteki büyümenin ilerleyen aylarda yavaşlayacağını öngörüyor. Dış talepte olası bir azalma veya Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden dolayı bir tedarik sorunu yaşanması durumunda sanayi üretim üzerinde olumsuz etkiler görülebilir.

"BİR PARÇA YAVAŞLAMA BEKLİYORUZ"

Albaraka Türk Ekonomisti Lütfullah Bingöl "Sanayi üretim endeksinin büyümesinde Temmuz'da bir parça yavaşlama bekliyoruz. Ancak otomotiv sektöründeki çip meselesi çözülürse yılın kalanında diğer sektörlerdeki sakinleşmeyi dengeleyebilir" dedi ve ekledi:

"Hem bu yüzden hem de turizmdeki çok iyi gidiş sebebiyle, yıllık büyümeyi hala yüzde 4 seviyesinin üzerinde bekliyoruz."

Haftaya açıklanacak verinin yıllık değişimi için baz oluşturan Mayıs 2021'de salgın hastalık önlemlerinin yarattığı baz etkisiyle sanayi üretimi yüzde 40.7 artmıştı.

Salgın tedbirlerinin etkili olduğu 2020 yılındaki sınırlı büyümenin ardından üretim ve ihracatı destekleyen ekonomi modeli ile Türkiye ekonomisi 2021 yılında yüzde 11 büyüdü. Büyüme canlı iç ve dış taleple ilk çeyrekte yüzde 7.3 oldu. Ancak geçen yılın sonunda yaşanan kur krizi, artan enerji fiyatları sebebiyle yüzde 80 seviyesine yükselen enflasyonun ve Ukrayna savaşının etkilerinin bu sene büyümeyi kısıtlaması bekleniyor.