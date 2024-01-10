Sanayi üretimi 5 aydır düşüşte

Sanayi üretimi kasım ayında, aylık yüzde 1,4 azalırken, yıllık yüzde 0,2 arttı. Piyasa beklentisi, aylık yüzde 0,1; yıllık bazda ise yüzde 2,6 artış yönündeydi. Böylelikle, sanayi üretimi aylık daralma serisini beşinci aya taşıdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.01.2024 - 12:51
Sanayi üretimi 5 aydır düşüşte
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, sanayi üretimi kasım ayında, aylık yüzde 1,4 azalırken, yıllık yüzde 0,2 arttı. Böylelikle, sanayi üretimi aylık bazda 5 aydır gerilemeye işaret etti.

Piyasa beklentisi, aylık yüzde 0,1; yıllık bazda ise yüzde 2,6 artış yönündeydi.

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2023 yılı Kasım ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,5, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,5 arttı.

Aylık bazda ise, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 4,5, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1 azaldı.


Sanayi Üretim Endeksi sanayi üretimi

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