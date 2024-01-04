Yerli sanayi üreticisi, İspanyol şirketi satın aldı

Yerli küresel çelik üreticisi Tosyalı, İspanya'nın önde gelen çelik boru üreticilerinden Baika Steel Tubular System (STS) fabrikasını satın aldı.

Reuters
Yayınlanma: 04.01.2024 - 16:32
Yerli sanayi üreticisi, İspanyol şirketi satın aldı
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Türkiye'nin küresel çelik üreticisi Tosyalı, Avrupa'da giderek artan yeni hidrojen dağıtım ağlarıyla birlikte yükselen talebi karşılamak üzere İspanya'nın önde gelen çelik boru üreticilerinden Baika Steel Tubular System (STS) fabrikasını satın aldı.

Şirket açıklamasında, "Cezayir, Senegal ve Angola'daki yatırımlarından sonra İspanya'daki bu satın alma ile birlikte global büyümesini sürdüren Tosyalı, yıllık 150,000 ton spiral boru üretim kapasitesine sahip olan STS'de yapacağı yeni yatırımlarla tesisin kapasitesini yılda 240,000 tona çıkarmayı hedefliyor" dedi.


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