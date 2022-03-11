Sanayi üretimi ocak ayında arttı
TÜİK, ocak ayı 'Sanayi Üretim Endeksi'ni açıkladı. Buna göre, sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 7,6 arttı.
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2022 yılı ocak ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,3, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 7,7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 5,6 arttı.
SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK YÜZDE 2,4 AZALDI
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2022 yılı ocak ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 11,2 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,6 azaldı.
İlgili Haberler
- İmalat Sanayi endeksinde azalma
- İSO verilerine göre, ihracat iklim endeksi yükseldi
- Ekonomik güven endeksi açıklandı: Şubatta yüzde 2,6 düşüş
Video Haberler
- THY 180 seferini iptal etti
- Akşener canlı yayında İmamoğlu’nun ricasını açıkladı
- 4 İETT aracı yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kaldı
- Ağrı'da yolcu otobüsü devrildi; 13 yaralı
- Üsküdar'da buz gibi havada denize atladılar
- Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 34 yaralı
- İşte böyle isyan etiiler!
- Vali Yerlikaya'dan peş peşe uyarı!
- Şehitlikteki mezar taşlarını elleriyle temizlediler!
- Sarıyer'de İETT otobüsleri çarpıştı: 4 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Nükleer sızıntı tehlikesi!
- Galatasaray'ın çeyrek finale yükselme ihtimalleri!
- Berkin Elvan, ölümünün 8. yılında anılıyor
- Rusya'nın beklettiği Türk gemilerine ilişkin açıklama
- Pandemi 'bitti', yasak bitmedi!
- 4 İETT aracı yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kaldı
- Şahan Gökbakar'dan 'bebek bezinde KDV' tepkisi
- Akşener canlı yayında İmamoğlu’nun ricasını açıkladı
- Putin'den Ukrayna için yeni talimat
- Oyuncu Özge Özberk yazar oldu