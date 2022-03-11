Sanayi üretimi ocak ayında arttı

TÜİK, ocak ayı 'Sanayi Üretim Endeksi'ni açıkladı. Buna göre, sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 7,6 arttı.

İHA
11 Mart 2022 Cuma, 10:30
Sanayi üretimi ocak ayında arttı
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Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2022 yılı ocak ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,3, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 7,7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 5,6 arttı. 

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK YÜZDE 2,4 AZALDI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2022 yılı ocak ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 11,2 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,6 azaldı. 



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