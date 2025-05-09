Sanayi üretimi verileri açıklandı: Hangi sektörlerde yükseliş var?

Sanayi üretimi, Mart 2025'te hem yıllık hem de aylık bazda artış gösterdi. Madencilik, imalat sanayi ve elektrik-gaz sektörlerinde olumlu bir gelişim yaşanırken enerji sektöründe bir azalma kaydedildi.

Sanayi üretimi verileri açıklandı: Hangi sektörlerde yükseliş var?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 09.05.2025 - 10:16

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 Mart ayında sanayi üretiminin bir önceki yılın aynı dönemine göre arttığını açıkladı. Mart ayında sanayi üretimi yüzde 3,4 oranında artış gösterdi.

SEKTÖRLERDE ARTIŞ GÖRÜLDÜ

Sanayinin alt sektörlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın mart ayında yüzde 4,9 oranında artarken imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,0, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 6,1 oranında arttı.

Aylık bazda ise, 2025 Mart ayında sanayinin farklı alt sektörlerinde değişim gözlemlendi. Madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 8,2, imalat sanayi sektörü endeksi ise yüzde 3,7 oranında artış sağladı. Ancak, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,5 oranında bir azalma gösterdi.


Etiketler: #sanayi üretimi #tüik #mart #madencilik

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