Sanayi üretiminde ekimde arttı

13 Aralık 2022 Salı, 10:17

Sanayi üretimi ekim ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre sanayi üretiminde aylık artış yüzde 2,4 olarak kaydedildi.

Eylül ayında sanayi üretimi aylık yüzde 1,6 daralırken, yıllık bazda da yüzde 0,5'lik artış kaydedilmişti.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, Ekim madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,4 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,7 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,8 azaldı.

Bir önceki aya göre ise madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi yüzde 7,8 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,5 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,1 azaldı.