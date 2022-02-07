Son dakika: BOTAŞ'tan sanayide uygulanan kesintiye ilişkin açıklama
Son dakika haberi: BOTAŞ, sanayi tesislerine uygulanan kısıntının yarın saat 08.00 itibarıyla sonlandırılacağını bildirdi.
İran'ın soğuklar nedeniyle doğalgaz tüketiminin arttığı bir dönemde Türkiye'ye gaz sevkiyatını durdurmasının ardından gaz santrallerine akış perşembe günü azaltılmış; ayrıca büyük ölçekli sanayinin doğalgaz ve elektrik kullanımının da sınırlanacağı açıklanmıştı.
İmalat sanayindeki enerji sorunuyla birlikte 21 Ocak’tan itibaren fabrikaların kullandığı doğalgazda yüzde 40 oranında kısıtlamaya gidilmişken, 24 Ocak pazartesi gününden itibaren Türkiye’deki tüm Organize Sanayi Bölgeleri'nde (OSB) 3 ila 4 gün sürecek elektrik kısıntıları uygulanacağı açıklamıştı.
YARIN SONLANDIRILIYOR
Yaşanan doğalgaz krizinin ardından BOTAŞ tarafından yapılan açıklamada, ''Sanayi tesislerine uygulanmakta olan kısıntı 8 Şubat 2022 tarih ve saat 08.00 itibari ile sonlandırılacaktır. Sanayicilerimize bu süreçte göstermiş oldukları anlayış ve iş birliğinden dolayı teşekkür ederiz'' denildi.
''KESİNTİ TÜRKİYE'DEN KAYNAKLI''
Doğalgaz krizi sonrası İran Milli Gaz Şirketi tarafından yapılan resmi açıklamada, kesintinin Türkiye'den kaynakladığı ifade edildi.
Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
“Türkiye'ye doğalgaz akışındaki kesinti İran tarafından kaynaklanmıyor. Bazergan istasyonunda iki yalıtımlı bağlantıdan gaz kaçağı meydana gelmesi ve istasyondaki standart çalışma koşullarının aksamasının ardından Türkiye'ye gaz ihracatı azalmış olup, sorunlar giderilene kadar kısa bir süreliğine durdurulmuştu. Çalışma koşullarının kontrol edilmesi ve kaçakların sürekli izlenip basınç kontrollerinin yapılmasıyla gaz ihracatının akışı sağlandı. Ancak Türk tarafındaki doğalgaz basınç yükseltme istasyonundaki teknik bir sorun nedeniyle ülke şu anda gaz alamıyor.”
SANAYİCİLER İSYAN ETMİŞTİ
Konuya ilişkin birçok Organize Sanayi Bölgesi temsilcisi, tedarik sıkıntısına ve üretimin durmasına isyan etmişti.
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