Sanayide alarm zilleri duyuluyor
Faiz artırımları ile birlikte ekonomide durgunluk belirtileri de çoğalıyor.
Geçen yılın ilk iki
ayında yapılan 50.7 milyar dolarlık
hammadde/ara malı ithalatı,
bu yılın aynı döneminde yüzde
32.4 gerileyerek 38.3 milyar
dolar oldu. Ara
malı ithalatının
genel ithalattan
aldığı pay yüzde
79’dan yüzde
71’e geriledi. Ara
mallarından sanayi
için işlem görmüş
hammaddelerin ithalatı da 25.1
milyar dolardan 16.1 milyar dolara
indi.
Ocak-Şubat 2024 döneminde
sermaye/yatırım malı ithalatı ise
7.2 milyar dolardan yüzde 12.5
artışla 8.1 milyar dolara çıktı.
Bu mal ithalatının genel ithalat
içindeki payı yüzde 11.2’den yüzde
15’e yükseldi. CHP TBMM Sanayi
ve Ticaret Komisyonu Üyesi Türker
Ateş, “Sanayi için alarm zilleri
çalıyor. Üretimde frene basıldı,
tüketimin payı artışta” dedi.
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