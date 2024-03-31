Sanayide alarm zilleri duyuluyor

Faiz artırımları ile birlikte ekonomide durgunluk belirtileri de çoğalıyor.

Mustafa Çakır
Yayınlanma: 31.03.2024 - 04:00
Sanayide alarm zilleri duyuluyor
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Geçen yılın ilk iki ayında yapılan 50.7 milyar dolarlık hammadde/ara malı ithalatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 32.4 gerileyerek 38.3 milyar dolar oldu. Ara malı ithalatının genel ithalattan aldığı pay yüzde 79’dan yüzde 71’e geriledi. Ara mallarından sanayi için işlem görmüş hammaddelerin ithalatı da 25.1 milyar dolardan 16.1 milyar dolara indi.

Ocak-Şubat 2024 döneminde sermaye/yatırım malı ithalatı ise 7.2 milyar dolardan yüzde 12.5 artışla 8.1 milyar dolara çıktı. Bu mal ithalatının genel ithalat içindeki payı yüzde 11.2’den yüzde 15’e yükseldi. CHP TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonu Üyesi Türker Ateş, “Sanayi için alarm zilleri çalıyor. Üretimde frene basıldı, tüketimin payı artışta” dedi.


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