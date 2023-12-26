Sanayide kapasite kullanım oranı azaldı
İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı aralık ayında bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak yüzde 77,5 seviyesinde gerçekleşti.
Merkez Bankası (TCMB) Aralık ayı malat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı verilerini açıkladı.
2023 yılı Aralık ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1735 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildiği anketin sonuçlarına göre aralıkta Kapasite Kullanım Oranı geriledi.
İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı, bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 77,3 seviyesinde gerçekleşti.
Mevsimsel etkilerden arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı, bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak yüzde 77,5 seviyesinde gerçekleşti.
KKO, kasımda yatırım mallarında 1,5 puan düşüşle yüzde 77,4, ara mallarda 0,2 puan düşüşle yüzde 76,5, tüketim mallarında 0,6 puan düşüşle yüzde 74 oldu.
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