Sanayide yeniden Covid-19 endişesi: 'Yüzde 20'ye varan iş gücü kaybı var'

22 Temmuz 2022 Cuma, 10:10

Covid-19 vakalarının artması sanayide önceki önlemleri yeniden gündeme getirdi.

Covid-19 vakaları yüzünden iş gücü kaybı yaşadıklarını söyleyen Türkiye Sanayici Ve İşadamları Vakfı Vergi Platformu Başkanı Serkan Kumdakçı vaka sayılarının işverenleri endişelendirdiğini belirtti.

Bloomberg HT'den Cemre Nur Karaca'nın haberine göre; Kumdakçı, “Sanayi sektöründe yüzde 18-20 oranında Covid-19 salgını söz konusu. İşveren yeni iş gücü bulmakta zorlanıyor. Şu anda yaşanan sıkıntılardan en önemlisi bizce toplu taşımalarda maske uygulama zorunluluğunun kaldırılması. Bin tane işçi çalıştıran fabrika kendi servisini kullansa bile işçilerine maske taktırma konusunda zorlanıyor” açıklamalarında bulundu.

“ÜRETİMDE SIKINTILAR YAŞANMAYA BAŞLAYACAK”

Serkan Kumdakçı, “Konuştuğum bir sanayicinin 700 tane işçisinin 140’ı Covid olmuş durumda. Bu da yüzde 20 iş gücü kaybı demek oluyor. Yüzde 20 iş gücü kaybının olduğu yerde üretim sıkıntıları da yaşanmaya başlıyor. Sağlık Bakanlığı bu durumları göz önünde bulundurarak kapalı alanlarda maske zorunluluğunu yeniden getirmeli” dedi.

“VAKA SAYILARINDAKİ ARTIŞ BÜYÜK PANİK YARATTI”

Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci de Kurban Bayramı'ndan sonra fabrikalardaki vaka sayılarının hızla arttığını söyleyerek üretimlerinin etkilenmemesi için pandemi başındaki önlemlere geri döndüklerini söyledi.

Keçeci sözlerine şöyle devam etti; “Geçmişte yaşanan salgın ve yayılma hızı işletmemizi ve üretim hızımızı ciddi şekilde etkilemişti. Şimdi ise Kurban Bayramı'na kadar işletmelerimizde hiçbir Covid vakası görülmezken bayramdan sonra vakalar görülmeye başladı ve artışı da hızlandı. Tabii bu durum bizlerde bir panik yarattı. Dolayısıyla tedbirlerimizi hemen almaya başladık.

Daha önce yaşadığımız büyük salgın dönemindeki sıkı tedbirlerin aynısını hızla uygulamaya başladık. Maske, mesafe, araçlarda tekli oturma düzeni yemekhanedeki mesafe düzeni gibi tedbirlerimizi hızlıca yeniden uygulamaya geçirdik. Tüm üyelerimize de otoritelerden aldığımız bilgiler ışığından Ağustos-Eylül ayları gibi daha büyük salgının geleceği bilgisini de ilettik. Bizim gibi tüm sanayi sektörünün önlem alması büyük önem taşıyor."