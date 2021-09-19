Sanayinin kullandığı enerjiye yapılan zamlar tüketiciyi alışverişte vuruyor

19 Eylül 2021 Pazar, 04:00

Son olarak sanayinin kullandığı doğalgaz fiyatlarına da zam gelince ekim ayında elektrik tariflerine yeni bir zam bekleniyordu. Ancak kulislerde iktidarın bu zammı konutlara yansıtmayıp sanayiciye uygulayacağı söylentileri daha fazla duyuluyor. Uzmanlar ise bu hamlenin yurtiçi üretici enflasyonu (Y-ÜFE) doğrudan etkileyeceğini ve bunun tüketiciye de yansıyacağını vurguluyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, “İktidarın enerji üretim tercihlerini değiştirmek yerine zamlarda formül arayışına girdi. Meskenleri doğrudan etkilemeyecek olan bu zamlar, temel ürünlerdeki fiyat artışlarıyla kendisini gösterecek” derken elektrik tedarikçisi karşılaştırma sitesi encazip.com kurucusu Çağada Kırım, işyeri grubuna gelen her zammın direkt olarak Y-ÜFE’ye yansıdığını hatırlattı. Kırım, şöyle devam etti:

“Popülist politikalarla hane tüketimine yapılmayıp sanayicilere yüklenen her zam üretici enflasyonunu aynı oranda artırdı. Tüketici faturada ödemediği tutarın fazlasını market raflarında veya hizmet alımlarında ödemek zorunda bırakıldı. Evlere elektrik zammı yapılırken bir kere, sanayiye yapılırken üç kere düşünülmeli.”

DAĞITIMCI KORUNUYOR

Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Özdağ ise iktidarın elektrik dağıtım şirketlerini koruma politikasıyla enerji stratejisini yönetemediğini söyledi. Konut elektrik fiyatlarındaki artışı sübvanse için sanayiye zam yapmak yerine elektrik politikalarının gözden geçirilmesi gerektiğini söyleyen Özdağ, kamulaştırma vurgusu yaptı.

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Başkanı Kıvanç Zaimler’in hane tüketimindeki zamların sübvanse edildiği yönündeki açıklamalarını da değerlendiren Özdağ, elektrik dağıtım şirketlerine yapılan indirimlerin gündem edilmesi gerektiğini söyledi. 2020 yılında Elektrik Üretim Anonim Şirketi’nin (EÜAŞ) toptan elektrik bedelinde yaptığı indirimlerden dağıtım şirketlerine aktarılan kaynağın yaklaşık 10 milyar TL olduğunu hatırlatan Özdağ, “1 Ocak 2016-1 Temmuz 2021 arası dönemde EÜAŞ toptan elektrik fiyatları yüzde 34 artarken bu zammın mesken abone grubundaki (alçak gerilim- tek zamanlı) artışa etkisi yüzde 124 oldu” dedi.