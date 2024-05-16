Saray'da israf çığırından çıktı! Bu nasıl tasarruf paketi?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın nisan ayı harcamasının geçen yıla göre 8 katına çıktığını belirterek, “Geçtiğimiz yıl nisan ayında 198 milyon 560 bin lira harcayan Saray, bu yılın aynı ayında 1 milyar 603 milyon 986 bin lira harcadı. Kamuda tasarruf Saray’ın kapısından bugüne kadar içeri giremedi. Saray’ın 1 dakikalık harcaması 2 asgari ücretlinin maaşını aştı, en düşük 4 emekli maaşına yaklaştı” dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.05.2024 - 10:34
Saray'da israf çığırından çıktı! Bu nasıl tasarruf paketi?
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, tasarruf tedbirlerinin Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın kapısından geçmediğini belirterek nisan ayı harcamalarının geçen yıla göre 8 katına çıktığını belirtti. 

Geçtiğimiz yıl nisan ayında 198 milyon 560 bin lira harcayan Saray’ın bu yılın aynı ayında 1 milyar 603 milyon 986 bin lira harcadığını belirten Bulut, “Saray’ın günlük harcaması 53 milyon 466 bin, saatlik harcaması 2 milyon  227 bin, dakikalık harcaması 37 bin 129 lira oldu. Saray kendi harcamalarından emekliye, asgari ücretliye kaynak ayırmaya fırsat bulamadı” dedi.

1 DAKİKADA 2 ASGARİ ÜCRET

Cumhurbaşkanlığı'nın 1 dakikalık masrafının iki asgari ücreti geride bıraktığını kaydeden Bulut, en düşük 4 emekli maaşına yaklaştığını kaydetti. “Emekliye kaynak yok” diyen Saray’ın bol keseden harcamaya devam ettiğini kaydeden Bulut, şöyle devam etti:

“Kamuda tasarruf Saray’ın kapısından bugüne kadar içeri giremedi. Korumalar, lüks araçlar, konvoylar derken Saray’ın milletin sırtına bindirdiği yük her geçen gün artıyor. Enflasyon karşısında maaşlar kuşa dönmüşken, 10 bin TL sefalet ücretine mahkum ettiği emekliden sabır ve dua isteyen, asgari ücrete ara zammı çok gören Saray’a para dayanmıyor. Vatandaş bırakın ayın sonunu ortasını bile getiremiyor. Maaş cebe girmeden kiraya, faturalara, mutfak masraflarına gidiyor. Kamuda tasarrufun başını Saray çekmezse, istisna tutulursa hiçbir kurum söz konusu genelgeye uymaz. Memurun lojmanından, servisinden kesinti yapmak yerine kemer sıkmaya Saray’dan başlanmalıdır.”


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