Saray’ın bütçesi 17.2 milyara çıktı

Yayınlanma: 18.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 18.02.2025 - 04:00

Milli Savunma Bakanlığı’nın ödeneği 623.8 milyar liradan 624.2 milyar lira, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın ödeneği 479.2 milyar liradan 489.6 milyar lira, Ticaret Bakanlığı’nın ödeneği 56.2 milyar liradan 56.3 milyar liraya çıkarıldı. 130.1 milyar liralık Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesi de 32.7 milyon lira, Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın ödeneği 290.2 milyar liradan 407.5 milyar liraya yükseltildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 219.2 milyar lira olan başlangıç ödeneği ise 112.1 milyar liraya indirildi.