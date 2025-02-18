Saray’ın bütçesi 17.2 milyara çıktı

Kurumlara, 2025 Bütçe Yasası ile verilen başlangıç ödenekleri, bu yıl da daha ilk aydan artırıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın dün yayınladığı verilere göre Cumhurbaşkanlığı’nın ödeneği 16.9 milyar liradan 17.2 milyar liraya çıkarıldı.

Saray’ın bütçesi 17.2 milyara çıktı
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Mustafa Çakır
Yayınlanma: 18.02.2025 - 04:00

Milli Savunma Bakanlığı’nın ödeneği 623.8 milyar liradan 624.2 milyar lira, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın ödeneği 479.2 milyar liradan 489.6 milyar lira, Ticaret Bakanlığı’nın ödeneği 56.2 milyar liradan 56.3 milyar liraya çıkarıldı. 130.1 milyar liralık Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesi de 32.7 milyon lira, Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın ödeneği 290.2 milyar liradan 407.5 milyar liraya yükseltildi. 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 219.2 milyar lira olan başlangıç ödeneği ise 112.1 milyar liraya indirildi.


Etiketler: #Bütçe #Saray

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