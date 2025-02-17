Boşaltıldıktan sonra ‘çivi bile çakılmayan’ TRT binalarına 2 milyar 90 milyon TL ayrıldı: Bütçe var, çalışma yok!

Yayınlanma: 17.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 17.02.2025 - 04:00

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’nun (TRT) İstanbul Beşiktaş’taki Ulus Mahallesi’ndeki binası ve Şişli Harbiye’de bulunan Radyoevi binası 2019 yılında depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle boşaltıldı. 2025’te bitmesi planlanan söz konusu binalara yıllardır tek bir çivi dahi çakılmadı. Binalarda restorasyon çalışması başlamamış olmasına karşın söz konusu yapılar için harcanan kaynaklar ise tartışma konusu oldu.

İstanbul Valiliği 2025 yatırım programında, yapıların restorasyonu için 2 milyar 90 milyon TL’lik bütçe ayırdı. TRT, Ulus binasının güçlendirme ve tadilat işi için 2023’te başlayıp 2026’da bitmesi planlanan projeye 1.4 milyar TL bütçe ayırdı. TRT İstanbul Müdürlüğü Harbiye binasının güçlendirme ve restorasyon projesi için ise 690 milyon TL bütçe ayrıldı. Ulus’taki bina için geçen yıl 948 milyon TL’lik bütçe ayrılmış ve bu kapsamda “kümülatif harcama tutarı” başlığı altında 256 milyon 700 bin TL’lik harcama yapılmıştı.

Yine geçen yıl Harbiye’deki TRT İstanbul Müdürlüğü binası için de 457 milyon 931 bin TL’lik bir bütçe ayrıldı ve tek bir çivi çakılmayan bina için 188 milyon 500 bin TL’lik harcama yapıldı.

‘YAPILAR AYNI ŞEKİLDE DURUYOR’

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’na (KESK) bağlı Haber-Sen 5 No’lu Şube Başkanı Deniz Salman, binaların son durumuna ilişkin Cumhuriyet’e konuştu.

Söz konusu yapılarda hâlâ restorasyon çalışmasına başlanmadığını söyleyen Salman, “Binalarda bir çalışma yok. Yapılar aynı şekilde duruyor” dedi.