SASA yılın ilk 6 ayında zarar etti

Yayınlanma: 07.08.2023 - 15:46

Güncelleme: 07.08.2023 - 15:46

Son yılların dikkat çeken şirketi SASA, bu yılın ilk 6 ayına ilişkin bilançosunu açıkladı.

KAP'a bildirilen bilançoya göre şirketin, yılın ilk yarısındaki konsolide net zararı 704.138.000 TL oldu.

GEÇEN YIL AYNI DÖNEMDE KAR AÇIKLADI

338 milyar lira piyasa değeri bulunan şirket, geçen yıl aynı dönem de 5.579.656.000 TL kar açıklamıştı.

Bilançoya göre, şirketin net borcu, çeyreklik bazda yüzde 37 artış gösterirken özkaynakları ise yılın ikinci çeyreğinde, ilk çeyreğe göre yüzde 16 azaldı.

SERT SATIŞLAR BAŞLADI

SASA'nın satışlarında yılın ikinci çeyreğinde somut bir değişim yaşanmazken son 3 aylık dönemde şirketin brüt kârı yüzde 39, esas faaliyet kârı ise yüzde 49 oranında azaldı.

Bilançonun açıklamansının ardından SASA hisselerinde sert satışlar yaşandı. Şirketin hisseleri, haftanın ilk işlem gününde yüzde 6,1'den fazla düşerek 60 lira seviyesinin altına çekildi.

RAHATSIZ OLDUĞUNU DİLE GETİRMİŞTİ

SASA patronu İbrahim Erdemoğlu 30 Kasım 2022’de bir açıklama yaparak fiyattaki aşırı yükselişten rahatsız olduğunu açıklamamıştı.