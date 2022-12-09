SASA’nın 589 milyon Euro'luk kredi başvurusu onaylandı

09 Aralık 2022 Cuma, 16:56

SASA Polyester Sanayi AŞ, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, Adana'daki PTA üretim tesisi yatırımlarının finansmanı kapsamında, CESCE (İspanyol İhracat Kredi Sigorta Şirketi) destekli, 30 Eylül 2033 vadeli ve 6 ayda bir ödemeli toplam 589 milyon Euro tutarındaki kredi başvurularının onaylandığını duyurdu.

Açıklamada, ilgili kredi işlemlerin JP Morgan aracılığıyla yapıldığı bildirildi.