SASA’nın 589 milyon Euro'luk kredi başvurusu onaylandı

SASA Polyester’in, Adana'daki PTA üretim tesisi yatırımlarının finansmanı kapsamında toplam 589 milyon Euro'luk kredi başvurusu onaylandı

cumhuriyet.com.tr
09 Aralık 2022 Cuma, 16:56
SASA’nın 589 milyon Euro'luk kredi başvurusu onaylandı
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SASA Polyester Sanayi AŞ, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, Adana'daki PTA üretim tesisi yatırımlarının finansmanı kapsamında, CESCE (İspanyol İhracat Kredi Sigorta Şirketi) destekli, 30 Eylül 2033 vadeli ve 6 ayda bir ödemeli toplam 589 milyon Euro tutarındaki kredi başvurularının onaylandığını duyurdu.

Açıklamada, ilgili kredi işlemlerin JP Morgan aracılığıyla yapıldığı bildirildi.


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