SASA’nın 589 milyon Euro'luk kredi başvurusu onaylandı
SASA Polyester’in, Adana'daki PTA üretim tesisi yatırımlarının finansmanı kapsamında toplam 589 milyon Euro'luk kredi başvurusu onaylandı
SASA Polyester Sanayi AŞ, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, Adana'daki PTA üretim tesisi yatırımlarının finansmanı kapsamında, CESCE (İspanyol İhracat Kredi Sigorta Şirketi) destekli, 30 Eylül 2033 vadeli ve 6 ayda bir ödemeli toplam 589 milyon Euro tutarındaki kredi başvurularının onaylandığını duyurdu.
Açıklamada, ilgili kredi işlemlerin JP Morgan aracılığıyla yapıldığı bildirildi.
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