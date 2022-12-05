SASA'dan sermaye artırım açıklaması

SASA, bedelsiz sermaye artırımı kapsamındaki payların tamamını paya dönüştürülebilir tahvil sahiplerine ayıracak.

cumhuriyet.com.tr
05 Aralık 2022 Pazartesi, 09:52
SASA'dan sermaye artırım açıklaması
Abone Ol google-news

SASA, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) onayladığı bedelsiz sermaye artırımında mevcut ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanacağını ve ihraç edilecek payların paya dönüştürülebilir tahvil sahiplerine tahsis edileceğini belirtti.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şu şekilde:

Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin şarta bağlı sermaye artırımı yapılarak 2.255.830.245 TL'den 2.263.633.096 TL'ye yükseltilmesi kapsamında ihraç edilecek 7.802.851 TL nominal değerli paylara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onaylı ihraç belgesi ekte yer almaktadır.

Gerçekleştirilecek şartlı sermaye artırımı kapsamında mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanacak ve ihraç edilecek yeni payların tamamı 2022 Ekim ayı içinde dönüştürme hakkını kullanmak isteyen Paya Dönüştürüleblir Tahvil (Convertible Bond) sahiplerine tahsis edilecektir.


SASA SPK borsa KAP

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler