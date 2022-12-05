SASA'dan sermaye artırım açıklaması
SASA, bedelsiz sermaye artırımı kapsamındaki payların tamamını paya dönüştürülebilir tahvil sahiplerine ayıracak.
SASA, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) onayladığı bedelsiz sermaye artırımında mevcut ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanacağını ve ihraç edilecek payların paya dönüştürülebilir tahvil sahiplerine tahsis edileceğini belirtti.
Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şu şekilde:
Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin şarta bağlı sermaye artırımı yapılarak 2.255.830.245 TL'den 2.263.633.096 TL'ye yükseltilmesi kapsamında ihraç edilecek 7.802.851 TL nominal değerli paylara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onaylı ihraç belgesi ekte yer almaktadır.
Gerçekleştirilecek şartlı sermaye artırımı kapsamında mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanacak ve ihraç edilecek yeni payların tamamı 2022 Ekim ayı içinde dönüştürme hakkını kullanmak isteyen Paya Dönüştürüleblir Tahvil (Convertible Bond) sahiplerine tahsis edilecektir.
Video Haberler
- Telefon kazanma ümidiyle 100 bin lira dolandırıldı
- Enerji düştü ama enflasyon düşmüyor
- Gazetecilikten antikacılığa ilerleyen serüven
- 'Gelecekte her 4 pilottan 1'i kadın olacak'
- Doğalgazda yüzde 32 enerji tasarrufu sağlıyor
- Para ve altın olan cüzdanı sahibine teslim ettiler
- 80'lik nine ve dede Butko Zeytini'ni dalından topluyor
- Ordu kivisinden 70 milyon TL gelir
- 7 milyon TL'ye satılan araç için şoke eden rapor!
- Yer çekiminin kafa karıştırdığı 8 yerden biri Erzurum’da
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Kalabalıkta çekilmiş' dedi
- AKP'li ve İYİ Partili vekiller yumruklaştı
- Erdoğan 3 adayın da gerisinde...
- 'İlk kez konuşuyorum' diyerek yanıt verdi
- Emekli ve memur zammı ne kadar olacak?
- Zebraların çizgileri onları at sineklerinden koruyor
- İşte Bilal’in enflasyonu
- Yavaş'tan 'adaylık' sorusuna yanıt
- Akşener'den Örs hakkında ilk açıklama
- İYİ Partili Kürşad Zorlu'dan Hüseyin Örs açıklaması