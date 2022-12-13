Sasa'dan tahvil başvurusu

Sasa, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere yurt dışında 500 milyon Euro değere kadar paya dönüştürülebilir tahvil ihracı için SPK'ya başvurdu.

cumhuriyet.com.tr
13 Aralık 2022 Salı, 09:57
Sasa'dan tahvil başvurusu
Abone Ol google-news

Sasa'dan paya dönüştürülebilir yeni tahvil ihracıyla ilgili yeni adım geldi.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, tamamı nitelikli yatırımcılara satılmak üzere yurt dışında Euro cinsinden 5 yıl vadeli 500 milyon Euro nominal değere kadar paya dönüştürülebilir tahvil ihraç edilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na 13 Aralık tarihinde başvuruda bulunulduğu bildirildi.


SASA yatırımcı euro

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler