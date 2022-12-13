Sasa'dan tahvil başvurusu

13 Aralık 2022 Salı, 09:57

Sasa'dan paya dönüştürülebilir yeni tahvil ihracıyla ilgili yeni adım geldi.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, tamamı nitelikli yatırımcılara satılmak üzere yurt dışında Euro cinsinden 5 yıl vadeli 500 milyon Euro nominal değere kadar paya dönüştürülebilir tahvil ihraç edilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na 13 Aralık tarihinde başvuruda bulunulduğu bildirildi.