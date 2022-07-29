Satın alma Müdürleri Bileşik Endeksi temmuz ayı sonuçları açıklandı

29 Temmuz 2022 Cuma, 11:04

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından hazırlanan SAMEKS'in Temmuz 2022 sonuçları açıklandı.

Buna göre, temmuzda mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, bir önceki aya göre 1,1 puan artarak 54,6 değerine yükseldi.

SAMEKS Bileşik Endeksi'nin yılın 3'üncü çeyreğine pozitif başlangıç yapmasında Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksinin önceki aya göre 3,8 puan artarak 55,3 seviyesine yükselmesi belirleyici rol oynarken, geçen ay son 1,5 yılın en yüksek seviyesini gören Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi de 5,2 puan azalmasına karşın 52,7 puanla referans değer üzerindeki seyrini sürdürdü. Böylece Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi, 50 referans değeri üzerindeki seyrini üst üste 12'nci ayına taşıdı.

ÖNCEKİ AYA GÖRE İVME KAYBETTİ



Her iki sektörde de istihdam artışının sürdüğü bu dönemde, sanayi sektörüne yönelik yeni sipariş artışının önceki aya göre ivme kaybetmesi, Bileşik Endeks'teki artışı sınırlandırdı.

Böylece üst üste 7'nci ayında 50 referans değeri üzerinde gerçekleşen mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, ekonomik aktivitedeki canlılığın temmuz ayında da sürdüğüne işaret etti.