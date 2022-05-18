Savaş, birçok ülkede ihracat yasaklarını tetikledi
Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden bu yana buğday ve diğer tahıl fiyatları artmaya devam ediyor. Birçok ülke enflasyon ve gıda arz güvenliği gibi endişelerle buğday ve diğer bazı gıda ürünlerinin ihracatına yasak ya da kısıtlama getirdi. Hindistan bu yönde adım atan son ülke oldu. Türkiye de bazı ürünlerde ihracat yasağı ve kısıtlamasına başvurdu.
Merkezi Washington'da bulunan düşünce kuruluşu Peterson Enstitüsü savaş sürdüğü müddetçe birçok ülkenin daha ticarette sınırlamalara gideceğini belirtti.
Bloomberg HT'nin haberine göre, Rusya ve Ukrayna'nın en büyük ihracatçılarından olduğu buğday fiyatları savaştan beri sert biçimde yükseldi. Son olarak Hindistan, gıda arz güvenliği açısından tehdit olarak gördüğü buğday ihracatını yasakladı. Yapılan değişiklikle, yıl başından bu yana küresel piyasalarda en az yüzde 60 artan buğday fiyatının, ülke içinde kontrol altına alınması hedefleniyor.
BUĞDAY FİYATLARI YÜKSELDİ
Hindistan'ın kararı sonrası buğday fiyatları Pazartesi günü yaklaşık yüzde 6 oranında yükseldi.
Peterson Uluslararası Ekonomi Enstitüsü pandemi kaynaklı tedarik zinciri sıkıntıları nedeniyle halihazırda gıda fiyatlarının yüksek seyrettiği bir ortamda Rusya'nın işgalinin de küresel gıda piyasaları için kötü bir zamanlama olduğuna değindi.
Hindistan'ın yanı sıra Rusya Ukrayna Mısır, Kazakistan Kosova ve Sırbistan buğday ihracatını geçici olarak yasaklayan ülkeler arasında yerini aldı.
ENFLASYON VE GIDA GÜVENLİĞİ ENDİŞELERİ
Birçok ülke Ukrayna krizi ve küresel enflasyondaki yükseliş nedeniyle diğer gıda ürünlerinde de ihracat yasağı kararları aldı. Bu ürünlerin arasında ayçiçek yağı, palm yağı, gübre ve çeşitli tahıllar da yer alıyor.
Hafta sonu G7 ülkeleri acil bir şekilde Ukrayna'dan tahıl ihracatına alternatifler aradığını belirterek Rusya’nın devam ettirdiği savaşın küresel bir açlık krizine yol açabileceği uyarısı yaptı.
Türkiye Mart ayında et ihracatını ve ayçiçek yağı ihracatını durdurma kararı aldı. Savaşın başlamasından bu yana bazı gıda ürünlerinde ihracat yasağına giden ülkeler arasında Arjantin, Mısır, Endonezya, İran, Kazakistan, Tunus ve Kuveyt de yer alıyor.
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