Savaş vurdu: Petrol ve dolar fırladı, TL eridi
Dünya genelindeki emtia fiyatları Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başlamasının ardından son yılların en yüksek seviyelerini gördü. Öte yandan Dolar kuru da harekat sonrasında yükselişe geçti.
Rus petrolü, doğalgazı, tahıl ürünleri ve metallerinin Batı'ya ihracatının kesintisiz şekilde devam ediyor olsa da piyasalar gelişmelere tepki verdi.
Rusya'nın bugün Ukrayna'yı işgale başlamasıyla Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk defa bir ülke başka bir ülkeye saldırmış oldu.
Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı 2014'ten beri ilk defa varil başına 100 doların üstüne çıktı. İngiltere ve Hollanda doğalgaz fiyatları yüzde 30 ila 40 yükseldi.
Chicago borsasında işlem gören buğday vadeli kontratları dokuz buçuk yılın en yüksek seviyesini gördü.
Rusya dünyadaki petrol arzının yüzde 10'unu, Avrupa'da tüketilen gazın ise üçte birini sağlıyor. Rusya ve Ukrayna toplamda dünyadaki buğday ihracatının %29'un, ayçiçeği yağının yüzde 80'ini ve mısır ihracatının yüzde 19'unu gerçekleştiriyor.
Rusya aynı zamanda, başlıca aluminyum, nikel, platinyum, palladyum, uranyum, titanyum, kömür, kereste ve gübre üretici konumunda.
SON İKİ AYIN EN YÜKSEK SEVİYESİNDE
Dolar/TL paritesi de Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı harekat sonrasında yükselişe geçti.
Dolar/TL artan jeopolitik riskler sonrasında iki ayın ardından ilk defa 14 seviyesini gördü. Şu sıralar 14,51 seviyesinden işlem görüyor
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