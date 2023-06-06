Savunma Sanayii Başkanlığına Haluk Görgün atandı

Yayınlanma: 06.06.2023 - 10:28

Güncelleme: 06.06.2023 - 10:32

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Savunma Sanayii Başkanlığı'nın yeni başkanı olarak Haluk Görgün'ü görevlendirdi. Görgün, görevi Prof Dr. İsmail Demir'den devraldı.

HALUK GÖRGÜN KİMDİR?

1973 yılında İstanbul'da doğan Görgün, lisans ve yüksek lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümünde, doktora eğitimini ise New York ABD'de Rensselaer Polytechnic Institute'ta 2003 yılında tamamladı.

Doktora mezuniyetinin ardından University of Connecticut'ta 2004-2005 yıllarında doktora sonrası bilimsel çalışmalarda bulunan Görgün, 2005-2008 yıllarında yardımcı doçent olarak görev yaptığı Yıldız Teknik Üniversitesinde 2008 yılında doçent, 2013 yılında profesör oldu.

Yıldız Teknik Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Kurucu Bölüm Başkanı olan Prof. Dr. Görgün, 2009-2013 yıllarında bölüm başkanlığı görevini sürdürdü. Görgün, bölüm başkanlığı süresince birçok lisansüstü programın kuruculuğunu yaptı.

Görgün, 2007-2010 yıllarında Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı Enerji Alanı Türkiye Delegeliği görevinde bulundu.

Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark, BAP Koordinatörlüğü, Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulunan Görgün, 2010-2013 yıllarında Yıldız Teknik Üniversitesi Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Editörlüğü görevini yürüttü. Görgün, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü ve Rektör Yardımcılığı görevlerini üstlendi.

Görgün, 2013 yılında Türkiye Bilimler Akademisi Asosye üyesi seçildi.

Kasım 2014-Nisan 2018 tarihlerinde Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü olarak görev yapan Görgün'ün çok sayıda ulusal ve uluslararası makale/bildirisi, yayın editörlüğü ve projeleri bulunuyor.

Rektörlüğü sırasında üniversite-sanayi işbirliğinde yaptığı öncü katkıları dolayısıyla farklı kuruluşlarca düzenlenen organizasyonlarda 2015, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında "Yılın Rektörü" seçilen Görgün, Bilişim Vadisi'nde Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. Haluk Görgün, TÜBİTAK ve YÖK'te de birçok komisyon ve kurulda görev aldı.

Görgün, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) çatısı altında yer alan Türkiye Savunma Sanayi Meclisinin de başkanlığını yürütüyor.

Kurulmasında önemli katkıları olduğu Gebze Teknik Eğitim ve Araştırma Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi olan Görgün, Türkiye Temel Bilimler Araştırma Vakfı, Yıldız Teknik Üniversitesi Vakfı ve OSTİM Teknik Üniversitesi gibi birçok kurumda mütevelli heyeti üyeliğini de sürdürüyor.

Görgün, ilk kez 15 Mart 2017'de Genel Kurul kararı ile ASELSAN Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. 2 Nisan 2018 tarihinde yapılan ASELSAN Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu üyesi olarak tekrar seçilen Görgün, aynı gün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında Yönetim Kurulu Başkanı olarak atandı. 17 Nisan 2018 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Haluk Görgün'ün, Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinin yanında 27 Nisan 2018'den itibaren ASELSAN Genel Müdürü olarak göreve başlamasına karar verildi.

Prof. Dr. Haluk Görgün, evli ve iki çocuk babası.