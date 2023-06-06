13 üniversiteye yeni rektör atandı

AKP'li Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 üniversiteye yaptığı rektör atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı.

DHA
Yayınlanma: 06.06.2023 - 03:03
13 üniversiteye yeni rektör atandı
Abone Ol google-news

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Karakaş, Biruni Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Adnan Yüksel, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ramazan Cüneyt Erenoğlu, Çankaya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hadi Hakan Maraş, Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Abdurrahman Muhammed Uludağ, İstanbul Beykent Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Volkan Öngel, İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ömer Torlak, İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yusuf Hakan Abacıoğlu, Munzur Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Kenan Peker, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Alican ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hamdullah Şevli atandı. 

 


Resmi Gazete Rektör Atama

İlgili Haberler

Bandırmaspor teknik direktörünü buldu: Ersan Parlatan

Bandırmaspor teknik direktörünü buldu: Ersan Parlatan
Erdoğan'ın atama kararları Resmi Gazete'de

Erdoğan'ın atama kararları Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

En Çok Okunan Haberler