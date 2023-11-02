Sberbank’tan 4.4 milyar dolarlık rekor net kâr

Yayınlanma: 02.11.2023 - 11:59

Güncelleme: 02.11.2023 - 11:59

Sberbank’tan yapılan yazılı açıklamada, bankanın yılın 9 ayında 1,1 trilyon ruble net kar elde ettiği belirtildi.

Bankanın net karının üçüncü çeyrekte 411,4 milyar rubleye ulaştığı bilgisine yer verilen açıklamada, bunun da bankanın tarihinde elde ettiği en yüksek çeyreklik net kar olduğuna işaret edildi.

Sberbank’ın net karı geçen yıl yaptırımların etkisiyle bir önceki yıla göre yüzde 75 azalarak 300 milyar rubleye düşmüştü.

Uzmanlar, rublenin yabancı para birimlerine karşı yaşadığı değer kaybının Rus bankaların karlılıklarını olumlu yönde etkilediğini belirtiyor.