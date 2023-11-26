Yatırımcılar dikkat! Yeni halka arz edilen Borlease Otomotiv'den temettü kararı
Kısa süre önce halka arz olan Borlease Otomotiv, yatırımcılarına hisse başına 45 kuruş temettü ödemesi yapacak.
Halka arz fiyatı 25 lira 29 kuruş olan Borlease Otomotiv 19 Ekim'de Borsa İstanbul'a işlem görmeye başlamıştı. Borlease Otomotiv hissesi bugün 39 lira.
Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği açıklamada yönetim kurulunun 24 Kasım'daki toplantısından çıkan karar paylaşıldı.
Buna göre dağıtılabilir kârdan karşılanmak üzere yatırımcılara 84 milyar 363 milyon 818 bin 25 kuruş nakit kar payı dağıtılmasına karar verildi. Karar şirketin genel kurulunun onayına sunulacak.
Borlease Otomotiv hisse başına net 45 kuruş ödeme yapacak. Temettü tarihi net değil.
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