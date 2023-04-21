Seçim öncesi doğalgaz 'müjde'si: Faturalara nasıl yansıyacak?

Yayınlanma: 21.04.2023 - 15:37

Güncelleme: 21.04.2023 - 15:43

AKP iktidarının ekonomi politikaları nedeniyle enflasyon Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinde bile son 24 yılın zirvesine çıktı. İktidar, enflasyonun faturasını ise halktan çıkarmayı tercih etti. 2022’de elektriğe yüzde 184, doğalgaza ise yüzde 164 oranında zam yapıldı.

Yurttaşlar doğalgaz faturasını ödeyemediği soğuk kış ayları geçirirken, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nde konutlarda Karadeniz gazının kullanıma sunulması nedeniyle seçime bir aydan kısa süre kala yine harekete geçti. Erdoğan, 25 metreküpe denk gelen mutfak ve sıcak su tüketimi için gereken doğalgazın bedelinin 1 yıl boyunca faturalardan düşürüleceğini duyurdu.

BOTAŞ BORCUNU ERTELEMİŞTİ

Öte yandan ocak ayında, Rusya’nın Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi’nin (BOTAŞ) 20 milyar dolarlık doğalgaz borcunu ertelediği ortaya çıkmıştı. 2022 bütçesinde sermaye giderleri ve borç verme miktarları olması gerekenden çok düşük kalmış, bu durum BOTAŞ’ın Rusya’ya olan 20 milyar dolarlık borcunun Rusya tarafından ertelenmesinden kaynaklanmıştı.

Ancak son bir yıl içinde doğalgaza yapılan zam yüzde 164 oldu. Rus gazı ödemesini seçimden sonraya erteleyen iktidar şu ana kadarki kullanım bedellerini ise halktan alıyordu. Ancak şimdi, Erdoğan'ın açıklamasına göre hanelerde kullanılan doğalgazın 25 metreküpünü devlet karşılayacak. Bu doğalgazın ücreti ise ortalama olarak 120 liraya tekabül ediyor. Yılda ise 1440 liraya denk geliyor.

Geçen yıl yüzde 164 yapılan zammı 1440 lira olarak ele aldığımızda zamdan önceki faturanın 878 lira olduğu ve şu anda bu faturanın 878+1440 lira olmak üzere 2 bin 318 liraya denk geldiği hesaplanıyor.

Yani bugün 1 yılda doğalgaz faturasına 2 bin 318 lira ödeyen bir kimse açıklanan 25 metreküplük yardımın ardından yalnızca geçen yıl yapılan zamları ödemeyecek. Bu faturaların üzerinde doğalgaz faturası ödeyenler ise örneğin geçen yıl 8 bin 780 lira ödeyen bir kullanıcı benzer tüketimin ardından son bir yılda yapılan zamma karşılık gelen tutarın yalnızca yüzde 10'u seviyesinde indirim almış olacak.