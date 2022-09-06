Seçim öncesi yeni kredi paketi geliyor
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin Kredi Garanti Fonu (KGF) destekli yeni bir kredi paketi hazırlığı olduğunu söylediği belirtildi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Bloomberg'in konuya yakın bir kaynaktan edindiği bilgiye göre, Kredi Garanti Fonu (KGF) destekli yeni bir kredi paketi hazırlığı yapıldığını söyledi.
Bloomberg'e konuşan kaynak, Nebati’nin bugün Ankara’da gerçekleştirdiği toplantıda, yeni KGF destek paketinin büyüklüğü hakkında bilgi vermediğini aktardı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı konu hakkında yorum yapmadı.
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