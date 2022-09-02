Nebati'nin 'One Word Tweet' akımındaki 'Işıltı' paylaşımına tepki yağdı: ‘Mışıltı’

Twitter'da, “One Word Tweet” olarak adlandırılan yeni bir akım başladı. Siyasiler de tek kelimelik paylaşımlarıyla bu akıma katılırken Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin tweetine tepkiler gecikmedi.

cumhuriyet.com.tr
02 Eylül 2022 Cuma, 17:15
Nebati'nin 'One Word Tweet' akımındaki 'Işıltı' paylaşımına tepki yağdı: ‘Mışıltı’
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CNN’in başlattığı 'tek kelimelik akım' (One Word Tweet), Twitter'da gündem oldu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu gibi birçok siyasi isim; kişisel sosyal medya hesaplarından bu akıma katıldı. 

NEBATİ'YE TEPKİ

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de 'tek kelime' akımına dahil olup 'ışıltı' paylaşımında bulundu. 

Nebati'nin paylaşımına ise tepkiler gecikmedi. 

İşte o tepkiler:

 


Nureddin Nebati One Word Tweet Twitter

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