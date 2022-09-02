Nebati'nin 'One Word Tweet' akımındaki 'Işıltı' paylaşımına tepki yağdı: ‘Mışıltı’

02 Eylül 2022 Cuma, 17:15

CNN’in başlattığı 'tek kelimelik akım' (One Word Tweet), Twitter'da gündem oldu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu gibi birçok siyasi isim; kişisel sosyal medya hesaplarından bu akıma katıldı.

NEBATİ'YE TEPKİ

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de 'tek kelime' akımına dahil olup 'ışıltı' paylaşımında bulundu.

Nebati'nin paylaşımına ise tepkiler gecikmedi.

İşte o tepkiler: