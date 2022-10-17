Son Dakika: Bütçede yılın en yüksek aylık açığı
Merkezi yönetim bütçesi eylül ayında 78.6 milyar dolar açık verdi. Böylelikle 2022 yılının en yüksek açığı kaydedildi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Eylül ayına ilişkin merkezi yönetim bütçe istatistiklerini yayımladı.
Merkezi yönetim bütçesi eylül ayında 78.6 milyar dolar açık verdi. Böylelikle 2022 yılının en yüksek açığı kaydedildi.
Ağustos ayında bütçede 3.6 milyar TL'lik fazla kaydedilmişti.
Bu verinin öncüsü olan ve Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan nakit bütçe gerçekleşmeleri 48.1 milyar TL faiz dışı ve 79.3 milyar TL bütçe açığı verildiğini yansıtmıştı.
Geçen yıl 20.6 milyar TL faiz dışı ve 32.9 milyar TL bütçe açığı verilmişti. Ancak bunda eylül vergi tahsilatının 10 milyar TL’lik kısmının sonraki aya kayması etkili olmuştu.
Bu yıl ise vergi kayması olmadı. Bu doğrultuda, bütçe performansında belirgin bir kötüleşmeden söz edilebiliyor. Tahakkuk bazında hesaplanan merkezi yönetim bütçesi ise geçen yıl Eylül ayında 23.6 milyar TL açık vermişti.
Video Haberler
- Uçan arabalar için yapay zeka projesi
- Çay Ocağının Maskotu Oldu
- Hem artan fiyatlara, hem zamana karşı direniyor
- 45 yıldır sürdürüyorlar
- Görenler şoke oldu
- 'Türkiye ayçiçeği yağı ihtiyacını karşılayabilir'
- Edirne'de susam hasadı başladı
- Otomobilini cep telefonu ile takas etti
- Plastik kaplardan yiyecek ve içecek tüketmemeli
- Gaziantep'te pamuk hasadı başladı
En Çok Okunan Haberler
-
- Prompter bozuldu, konuşması durdu
- 'O zaman herkesin yolu açık olsun'
- AKP'nin zengin ettiği patron...
- AKP'li Kabaktepe'den skandal iddia
- CNN Türk 'kömür' getirdi, profesör şaşırdı
- 'Alanı kapatma kararı aldık'
- Kalkavan'ın erkek arkadaşından 'vasiyet' açıklaması
- Starbucks'ta kavga: Masa ve sandalyeler havada uçuştu!
- O binayı kamuoyu iyi tanıyor!
- Muhalefet bu gayrimeşru teklife 'hayır' demeli