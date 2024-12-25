'Sefalet ücreti'ni böyle duyurdu: Bakan Vedat Işıkhan asgari ücret açıklamasından önce Hz. Muhammed'in 'öğüdünü' okudu

Yayınlanma: 25.12.2024 - 09:54

Güncelleme: 25.12.2024 - 10:03

Milyonlarca emekçinin merakla beklediği yeni yıldan itibaren geçerli olacak asgari ücret için sürpriz karar çıktı.

Perşembe ya da cuma günü yapılması beklenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4'üncü toplantısının ani bir kararla dün akşam yapılacağı duyuruldu.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4. toplantısının ardından asgari ücret açıklandı.

SEFALET ÜCRETİ

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4'üncü toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yapıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, 1 Ocak 2025 tarihinden geçerli olacak asgari ücretin net 22 bin 104 lira olarak belirlendiğini bildirdi.

HZ. MUHAMMED'İN ÖĞÜDÜNÜ OKUDU

Emekçiye reva görülen sefalet ücretine tepki yaparken; Işıkhan'ın konuşmasında Hz. Muhammed'in sözlerine yer vermesi ise sosyal medyada gündem oldu.

Bakan Işıkhan, asgari ücret açıklamasından önce Hz. Muhammed’in sözlerine yer verdi:

"Peygamber Efendimizin ‘işçinin alın teri kurumadan hakkını verin’ öğüdü, medeniyetimizin de özünü yansıtan güçlü bir erdem ve adalet çağrısıdır."

ERDOĞAN'DAN PAYLAŞIM

Rakamın açıklanmasının ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Erdoğan paylaşımında "2025 yılında asgari ücret, %30 artışla net 22.104 TL olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.