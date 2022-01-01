Şekerde büyük zam beklentisi

01 Ocak 2022 Cumartesi, 02:00

Bayram ve yılbaşı gibi özel günlerin vazgeçilmezlerinden şeker, çikolata ve pastada üreticiler artan maliyetler nedeniyle zor günler geçiriyor. Şeker, un ve fıstıkta yüzde 300’leri geçen fiyat artışlarını tüketiciye yeterince yansıtamayan tatlı ve pasta üreticileri, yeni yılda yüzde 50 zam için hazırlık yapıyor.

2021 Ocak ayında 50 kg’lık çuvalı 195 TL olan şeker, şu an piyasada 415 TL’ye satılıyor. Aynı şekilde kilosu 110 TL olan fıstık 220 TL, 50 kg’lık çuvalı 170 TL olan un da 470 TL’ye satılıyor. Bir ara piyasada bulunamayan zamla birlikte ortaya çıkan, şimdi de ihracatına kısıtlama getirilen şekerde yeni zam hazırlıkları olduğu biliniyor. Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, ocak ayında şekere yüzde 20-25 oranında bir zam daha beklendiğini açıklamıştı.

İstanbul Şekerciler, Pastacılar ve Tatlıcılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Aykut Şener, asgari ücretle birlikte işçilik maliyetlerinin artacağını, akaryakıtta ise dolarla birlikte zamların durmadığını belirterek “Dövizin durumu belli değil, şeker üreticileri yine zam yapacaklarını söylediler. Bu şartlar altında biz de batmamak için mecburen zam yapacağız. Maliyetlerden kısmak için istihdamdan da vazgeçilecek” diyor.

AMBALAJ DA UÇTU

Üyeleri arasında Dilek, Çelebioğlu, Seyidoğlu, Seyran gibi markaların da bulunduğu Baklava ve Tatlı üreticileri Derneği Başkanı Mehmet Yıldırım ise yılbaşından sonra yaşanacak fiyat artışları için tüketicilerden anlayış beklediklerini söylüyor ve şöyle konuşuyor:

“Çatal, karton, peçete, pastanın altına koyulan katman gibi birçok malzemede fiyatlar uçtu. Bunun yanında zaten un, yağ, fıstık, nişasta, şeker, elektrik, doğalgaz, akaryakıt zamları herkesin malumu. Biz yıl içinde bu artışların yalnızca yüzde 25’ini fiyatlarımıza yansıtabildik. 2022 ile birlikte mecburen fiyat artışlarına gideceğiz. Fazla zam yapmaya da korkuyoruz çünkü vatandaşın alım gücü düşüyor.”

‘MALİYET HESABI YAPIYORUZ’



İstanbul Beyoğlu’nun tarihi mekânla-rından İnci Pastanesi de maliyet artışları ile baş etmeye çalışıyor. Pandemi kısıtlamalarının ardından müşteri kaybetmemek için zam yapmadıklarını söyleyen pastanenin 42 yıllık çalışanı İsmail Erek, zam için hesaplamalar yapmaya başladıklarını söylüyor. Tatlı sektöründe zam yapmanın daha zor olduğunu söyleyen Erek, “İnsanların karnı doyarsa, keyifleri yerindeyse ve cebinde parası kaldıysa gelip tatlı yerler. O nedenle fiyatları çok artırırsanız, vatandaşın alım gücünü aşarsınız ve satışlarınız düşer” diyor.

