Tarım Kredi Kooperatifi marketinde un ve şeker satışına sınırlama getirildi
Denizli’de Türkiye Tarım Kredi Kooperatifi’ne bağlı Kooperatif Market’te bazı ürünlere satış sınırlaması getirildi. Raflara, un ve şeker satışının bir adet olduğu uyarısı asıldı.
TL’deki değer kaybı nedeniyle yaşanan zamlara satış sınırlaması eklendi. Denizli’de Türkiye Tarım Kredi Kooperatifi’ne bağlı Kooperatif Market’te bazı ürünlere satış sınırlandırması yazısı asıldı.
Tüketicilerin birden fazla un ve şeker alamadığı markette sınırlandırma sadece un ve şekere getirildi.
‘AMAÇ STOKÇULUĞUN ÖNÜNE GEÇMEK’
Gazete Duvar'dan Mükerrem Yollu'nun haberine göre, Kooperatif Market’te un ve şekere getirilen satış sınırlandırmasıyla ilgili yapılan duyuruda, “Değerli müşterilerimiz şeker satışlarımız bir adetle sınırlıdır. Ürünlerimiz ve indirimlerimizden tüm müşterilerimizin faydalanabilmesi ve stokçuluğun önüne geçilmesi için vereceğiniz desteğe teşekkür eder, iyi alışverişler dileriz” ifadeleri kullanıldı.
Denizli’deki diğer marketlerde ortalama 15 liraya satılan iki kilogramlık un, Kooperatif Market’te 13 liraya satılıyor. Bir paket küp şeker ise marketlerde ortalama 10 lira iken, Kooperatif Market’te 7 liradan satılıyor.
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