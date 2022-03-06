Sektör temsilcileri ayçiçek yağı krizi için ne diyor? "Kriz 3-4 ay sürecek" uyarısı

06 Mart 2022 Pazar, 11:35

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları Türkiye'nin ham yağ ithalatını büyük oranda tehlikeye soktu. Rusya'nın Azak Denizi'ndeki Rostov Limanı'nda bulunan Türkiye'ye ait yağ taşıyan 15-16 geminin çıkışına izin vermemesinin ardından Türkiye’nin yağsız kalabileceği gündeme gelmişti. Marketlerde 1-1,5 ay yetecek kadar yağ kaldığına dair uyarılar yapılırken, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci bu sabah bir açıklama yaparak söz konusu iddiaları yalanladı.

Cumhuriyet.com.tr'den Sude Güner, yağ krizini bir sektör temsilcisine sordu. Zonguldak'ta kurumsal bir firmada yağ dağıtımı yapan Osman Tıfıl, yaşanan krize dair çarpıcı açıklamalar yaparak, uyarılarda bulundu.

“ÜLKEMİZDE YAĞ YOK”

“5 litrelik yağın güncel ortalama fiyatı 182 lira oldu. Ülkemizde ayçiçek ekiminin ağustos ayında bitmesinden kaynaklı Türkiye ham maddeyi Arjantin, Paraguay, Uruguay, Brezilya, Ukrayna, Rusya gibi ülkelerden ithal ediyor” bilgisini paylaşan Osman Tıfıl, Rusya'nın Azak Denizi'ndeki gemilere çıkış izni vermemesi nedeniyle Türkiye'de yağ sıkıntısı yaşandığını söyledi.

“KRİZ 3-4 AY SÜRECEK”

Sektörde, söz konusu sıkıntının 3-4 ay sürebileceği yönünde yorumlar yapıldığını aktaran Tıfıl, “Palm yağı ve kanola yağı ithal edilmesiyle Türkiye’de satışa başlanacağı söyleniyor” şeklinde konuştu.

Osman Tıfıl şunları anlattı:

“DAĞITICILARDA DA STOK YOK”

“Esnaf stok yapamadı, kendi çalıştığım firmanın bayisinde de stok yok. Fabrikalar bizim stoğumuzu görerek ürünleri bize teslim ediyorlar. Bizim her kestiğimiz faturanın bir kopyası da onlarda var. Yani biz onlardan bir tır yağ talep ettiğimizde bize bir tır yağ vermiyorlar. ‘Senin deponda bir tır yağ zaten var. Bu malı sat ondan sonra al’ diyorlar. Bu sebeple yağ stoğu bizde zaten yok. Marketlerde de eskisi gibi yağ stoğu yok. Stokları olsa bile yeni fiyattan fatura kesmeleri lazım”

“BUĞDAY VE ŞEKERDE DE SIKINTI YAŞANACAK”

“Esnafın ve marketlerin korkusu sadece yağ değil. Buğdayda da sıkıntı çıkacak. Biz buğdayı Rusya ve Ukrayna’dan ithal ediyoruz. Un fiyatlarının da yükseleceği söyleniyor. Ürün tedarikçilerini aradık buğday yok diyorlar. Un fiyatı veremiyorlar. Şekerde de bir sıkıntı var. Şekerin çuvalının 700 lirayı bulacağı söyleniyor. Bu fiyatlar bir daha eskisi gibi olmaz. Ülkede çok büyük bir sıkıntı var. Allah sonumuzu hayır etsin”