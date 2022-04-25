Sektör temsilcileri duyurdu: Bakan Nebati TL tebliğinin gevşetileceğini söyledi

25 Nisan 2022 Pazartesi, 08:26

Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Başkanı Yavuz Eroğlu, Hazine Bakanı Nureddin Nebati’nin geçtiğimiz günlerde açıklanan Türk lirasının kıymetini koruma kanunu ile ilgili yapılan değişiklikte gevşemeye gideceklerini söylediğini açıkladı.

Bakan Nebati İTO meclis üyeleriyle “İş Dünyası Buluşması” toplantısında bir araya gelirken meclis üyelerinin sorunlarını basına kapalı bir oturumda dinledi.

Bloomberg HT’den Cemre Nur Karaca'ya konuşan sektör temsilcileri, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin iş dünyası temsilcilerine söz konusu tebliğinde gevşemeye gidileceğini ve bu konu üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Başkanı Yavuz Eroğlu Bakan Nebati’nin toplantıda yaptığı açıklamalara ilişkin şunları söyledi:

“Ayın 19’unda yapılan Türk lirasının kıymetini koruma kanununda yapılan değişikliklerle ilgili sıkıntılarımız vardı. Yeni yapılan düzenlemeyle, yapılan sözleşmeler döviz bazında yapılıyor ancak ödemelerin TL üzerinden yapılması zorunluluğu getirilmişti. Bu da özellikle hammadde gibi ana emtiaların kur dönüşümlerine ve kur makasından bankalara bir artı değer yaratıp firmalara ise maliyet yaratma riski oluşturuyordu. Piyasada bu döngüden kaynaklanan bir yavaşlama ve işlemlerin zorlaşması gibi bir durum ortaya çıkmıştı. Bu konuları Bakan Bey'e ilettik ve kendisi de bu konuda bir gevşemeye gidileceğini ve üzerinde çalıştıklarını ifade etti”

KDV İNDİRİMLERİ BİR SÜRE BEKLEMEDE

Yavuz Eroğlu, toplantıda Bakan Nebati’nin KDV indirimlerine ilişkin bir süre beklemede kalacaklarını anlattığını açıkladı. Eroğlu “Bakan KDV indirimleriyle alakalı bütçeye daha fazla yük oluşturulmaması için bu konuda daha dikkatli davranacaklarını ve bütçe disiplini içerisinde ilerleyeceklerini söyledi” açıklamalarında bulundu.