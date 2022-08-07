Selçuk Geçer'den dolar/TL' de korkutan öngörü: 'Bir anda....'

07 Ağustos 2022 Pazar, 11:25

Dolar küresel anlamda yükselişini sürdürürken, TL'nin kırılgan yapısı dolar karşısındaki değer kaybını hızlandırdı.

Dolar/TL, faiz ile döviz politikası başta olmak üzere ekonomi tercihlerine yönelik endişeler, yüksek enflasyon ve küresel resesyon korkusuyla 18 seviyesini de geride bıraktı.

Daha önceleri de doların 30 TL'yi geride bırakacağına yönelik paylaşımlarıyla gündeme gelen ekonomist Selçuk Geçer bu kez de ağustos ayı ve yıl sonu için korkutan tahminlerde bulundu.

"KIŞ DAHA SERT GEÇECEK"

Dolar için Ağustos sonu beklentisini açıklayan Geçer, "Ağustos sonu eylül başı itibari ile benim öngörüm 20 liranın üstünde bir dolar kuru tutabilirler” ifadelerini kullandı.

İktidarın uyguladığı para politikalarını eleştiren Geçer, kış aylarının daha sert geçeceğini belirterek şu ifadelere yer verdi:

"Kur hareketleri açısından bakıldığında da sertleşme başlar. Ben sadece enflasyonun etkisinin kura uygulanmasıyla, dolar kurunun 30 liranın kıyısına gelebileceğini düşünüyorum."

"BİR ANDA DOLAR KURUNU 60-70 LİRA OLARAK GÖREBİLİRİZ"

Geçer sürekli olarak yukarı yönlü hareketin gözlemlendiği Dolar/TL paritesi için uygulanan para politikları değişmezse dolarda 60-70 liranın görülmesinin mümkün olduğunu ifade etti.

Eğer bu politikalarında ısrar ederlerse, kırılmanın yaşanacağını belirten Geçer, "Bu durum bizi 5 Nisan 1994’e götürür, dört beş katına kadar artışlar görürüz. Bir anda 17 olarak gördüğümüz dolar kurunu 60-70 lira olarak görürüz. Umarım öyle bir şey olmaz ancak bu işin sadece para politikaları ile yönetilmeyeceğini hala anlamış değiller. Sadece algı ve sözle yönetilemezsin" ifadelerine yer verdi.