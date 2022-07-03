Selçuk Geçer'den endişelendiren dolar tahmini

03 Temmuz 2022 Pazar, 13:27

Dolar ve gram altında BDDK etkisi devam ederken, yatırımcılar yaşanan sürecin ne kadar süreceğini merak etmeye başladı. Yüksek tahminleri ile bilinen Selçuk Geçer, yüzde 75'i gören enflasyon için alınan tedbirlerin yetersiz olduğunu ve yıl sonunda 104'lü rakamları yaşayacağımızı belirtti. Enflasyonla beraber doların da geleceği seviyeyi verdi.

"ENFLASYON YÜZDE 104 DOLAR 25 TL"

Türkiye'nin 3 haneli enflasyonlara doğru gittiğini ifade eden Geçer, hala zararın eşiğinde olduğumuzu söyledi. Enflasyon 104'lere kadar gidebileceğini vurgulayan Geçer, doların ise kısa sürede tekrarda 17 olacağını belirtti. Geçer, "Enflasyonun düşmesini beklemeyin. Dolar kısa sürede 17'yi geçer. Yıl sonunda ise 25'i bulur. Anormal süreçte ise Türkiye'de bir kırılma olur. Dolarda 5 katlık artar bu süreç bizi 90 baz faize artırmaya götürür. Dolarda her an büyük bir kırılma olabilir. Çok sert kırılmayla karşı karşıya kalabiliriz. Bütün sistem çöker ve kur tekrar patlar. Yüzde 90'lık faiz ortamında kuş kıpırdamaz" diye konuştu.

"RİSKLER DEVAM EDECEK"

Türkiye ekonomisi büyük bir risk barındırdığını ifade eden Geçer, dövizde yaşanan ufak hareket bile doları 18'lere taşıyacağını belirtti. Faizler işe yaramadığını söyleyen Geçer, "Ben olsam faizleri sıfır yaparım. Yüzde 100 yaparlarsa belki o zaman işe yarar. Cuma günü kritik bir gün. Onu da söyleyeyim. Altında ufak tefek geri çekilmeler olsa da bu kısa süreli olacak. Dolayısıyla riskler devam edecek" ifadelerini kullandı.