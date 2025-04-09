Sendikacı Türkmen'den çarpıcı açıklama: 'Umut Yılmaz seçildikten hemen sonra ihanet etmişti'

Yayınlanma: 09.04.2025 - 16:23

Güncelleme: 09.04.2025 - 16:23

Birleşik Tekstil, Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) Genel Başkanı Mehmet Türkmen, Umut Yılmaz'ın CHP'den istifası ve tutumu hakkında sosyal medya hesabında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Türkmen, Yılmaz’ın seçimden önce Başpınar işçilerine verdiği sözleri tutmayarak, işçilerin haklarını savunmayı bırakıp, patronlarla işbirliği yaparak, işçilerin iradesini hiçe saydığına dikkat çekti.

'SEÇİLDİKTEN HEMEN SONRA İHANET ETMİŞTİ'

"Seçildikten hemen sonra ilk Başpınar işçilerine ihanet etmişti " diyen Mehmet Türkmen, Yılmaz’ın işçi direnişlerine karşı tutumunu sert bir şekilde eleştirdi. Türkmen, Yılmaz'ın, özellikle Akcanlar işçilerine yönelik tutumunu hatırlatarak, işçilerle bizzat görüşüp “patronunuzla görüştüm, adam haklı, ben bir şey yapamam” şeklinde konuştuğunu belirtti.

'KORKUSUNDAN ONA BİLE YANAŞMADI'

Türkmen, ayrıca Şubat ayında Başpınar’daki işçiler soğuk ve yağmur altında sefalet zammına karşı direnmeye devam ederken Yılmaz’ın telefonlara dahi çıkmadığını vurguladı. Türkmen, “patronlarla karşı karşıya gelmekten çekindiği için ziyaret edip destek veremiyor, bari işçilere çadır göndersin, bir çorba dağıtsın dedik, ama Başpınar patronlarının korkusundan ona bile yanaşmadı” ifadelerini kullandı.

Mehmet Türkmen, Yılmaz’ın CHP’deki yolculuğunun sonlanmasının ardından, partinin iç hesaplaşmalarının kendi meselesi olduğunu belirterek, "bizim için kiminle nasıl hesaplaşacağımızı değerlendirmenin ölçüsü şudur: İşçiler ekmeği ve hakları için direnirken nerdeydiniz?" şeklinde son sözlerini söyledi.