Beyazıt'ta 'Levent Dölek' protestosu: 'Sendikal faaliyet suç değildir'

Yayınlanma: 08.04.2025 - 15:57

Güncelleme: 08.04.2025 - 15:57

İstanbul Üniversitesi Kampüsü içinden yürüyerek ana kapı önüne gelen Eğitim-Sen üyeleri, "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz” , "Öğrenciler serbest bırakılsın”, "Levent Dölek serbest bırakılsın", "Kahrolsun istibdat, yaşasın hürrüyet” sloganları atarak "Levent Dölek ve tüm tutuklulara özgürülük" pankartı açtı.

Eğitim Sen İstanbul 6 Nolu Üniversiteler Şubesi İşyeri Temsilcisi Mustafa Görkem Doğan, tarafından okunan basın açıklamasında, şu ifadeler kullanıldı:

"9 Mart günü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu nun gözaltına alınıp ardından tutuklanmasıyla başlayan siyasi darbenin etkileri ülkenin dört bir yanında devam etmektedir. Bu hukuksuzluğa karşı başta üniversite gençleri olmak üzere toplumun birçok kesimi ses çıkarmış, bu siyasi darbeye karşı meydanları, kampüsleri, sokakları doldurmuştur. 24 Mart gününden başlayarak birçok üniversitede öğrenciler akademik boykotu örgütleyerek amfileri boş bırakıp meydanlara akın etmiştir. Anti-demokratik ve hukuksuz uygulamalara karşı her zaman mücadelenin bir parçası olan, her hak arama mücadelesinin içinde yer alan, biz eğitim ve bilim emekçileri ve sendikamız Eğitim Sen olarak bu mücadeleye kayıtsız kalamazdık, kalmadık da."

"SENDİKAMIZ İKTİDAR VE MEDYASI TARAFINDAN HEDEF GÖSTERİLDİ"

Görkem doğan sözlerine şöyle devam etti:

"Merkez Yürütme Kurulumuzun aldığı karar doğrultusunda, Eğitim Sen'li akademisyenler olarak 25 Mart Salı günü üniversitelerde iş bırakarak öğrencilerimizin yanında yer aldık. Sendikamızın aldığı bu karar kamuoyuyla paylaşıldığı andan itibaren sendikamız siyasal iktidar ve yandaş medyası tarafından hedef gösterildi. Siyasal iktidarın elindeki yargı gücü kullanılarak bu karara ışık hızıyla soruşturma açıldı ve Eğitim Sen Merkez Yürütme Kurulu üyelerimizin tamamına hukuksuz bir şekilde 2 hafta ev hapsi cezası verildi. Ardından 26 Mart sabahında, Eğitim Sen İstanbul Üniversitesi temsilcimiz Levent Dölek, evi basılarak gözaltına alındı ve savcılık ifadesi bile alınmadan tutuklandı. Yine bu süreçte, iktidarın siyasal operasyon aracı olarak işlev gören yargı tarafından verilen kararlarla çoğu üniversite öğrencisi en az 301 kişi tutuklandı. Ülke çapında sayısı 2 bini bulan gözaltı işlemi yapıldı ve aralarında MYK üyelerimizin de olduğu onlarca kişi hukuksuz ev hapsi kararlaryla cezalandırıldı.''

Açıklamada, şu taleplerde bulunuldu:

''Sendikal faaliyet suç değildir ve anayasa ile güvence altına alınmış olan önceden izin almaksızın toplantı, gösteri ve yürüyüş yapma hakkına hem iktidar hem de yargı makamları saygı duymalıdır.

Tam da bu hakların kullanmını engellemeye çalışarak gözaltı, ev hapsi ve tutuklama kararlaryla hukuk çignenmekte, anayasal düzen ayaklar altına alınmaktadır.

Başta İstanbul Üniversitesi temsilcimiz Levent Dölek ve İstanbul 2 No'lu şube üyesi arkadaşımız olmak üzere bütün tutuklanan yol arkadaşlarımız en kısa sürede serbest bırakılmalıdır.

Merkez Yürütme Kurulu'ndaki arkadaşlarımıza verilen ev hapsi cezalarından vazgeçilmeli, Eğitim Sen'e yönelik açılan haksız ve hukuksuz soruşturmalar son bulmalıdır. Sendikal faaliyet suç değildir! Bilimsel eğitimi savunanlar yargılanamaz! Eğitim ve Bilim Emekçileri öğrencileriyle omuz omuza dayanışmaya ve mücadele, emek ve demokrasi güçlerini, akademisyenleri ve öğrencileri bu hukuksuzluğa karşı ses çıkarmaya davet ediyoruz.''



