Sendikalar 'asgari ücret' çağrısında bulundu! AKP'den yanıt geldi

Yayınlanma: 10.07.2024 - 17:43

Güncelleme: 10.07.2024 - 17:43

Türk-İş Genel Merkezi’nde ortak basın toplantısı ortak basın toplantısı düzenleyen Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) ve Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) 'İnsan onuruna yaraşır bir yaşam talep ediyoruz' başlığıyla bildiri yayımladı.

Konfederasyonların birlikte hazırladığı ve ücretler üzerinden kesilen vergi, enflasyon rakamları ve asgari ücret konularında işçilerin taleplerinin yer aldığı ortak bildiri kamuoyuyla paylaşıldı.

"BİR HAFTA DAHİ GEÇİNME ŞANSI YOK"

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, yaptığı konuşmada, bugün karşı karşıya kalınan tablonun daha önce yaşanan krizlere benzemediğini, emsalleriyle iki misline yakın ücret dengesizliği yaşandığını söyledi.

Emeklinin ve asgari ücretlinin büyük sıkıntı yaşadığını, mevcut miktarlarla bir hafta dahi geçinme şansının bulunmadığını aktaran Atalay, "Halen bizim ülkemizde yok 'Asgari ücret fazladır', yok 'Asgari ücret 10 sene evvel böyledir, 20 sene evvel böyledir...' Bunları konuşmak anlamsız, ayıp ve günah. Yani tablo ortada, alınan para ortada, marketlerdeki, bakkallardaki, raflardaki fiyatlar ortada." ifadelerini kullandı.

"ASGARİ ÜCRET GENEL ÜCRETE DÖNÜŞTÜ"

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan da makro ekonomi göstergelerine bakıldığında büyümeye, gayrisafi milli hasıladaki artışa rağmen emekçilerin, ücretlilerin milli gelirden aldıkları payın azaldığını söyledi.

Türkiye'de refahın adil paylaşımıyla ilgili tersine bir gidişin söz konusu olduğunu aktaran Arslan, Avrupa ülkelerinde istisna olan asgari ücretin Türkiye'de genel ücrete dönüştüğünü anlattı.

İşçi konfederasyonlarının ortak imzayla kamuoyuyla paylaştığı, hükümetten taleplerinin ve önerilerinin yer aldığı bildiri 10 başlıkta toplandı.

"Asgari ücret acilen artırılmalıdır" başlığı altında, enflasyonu yükselteceği iddiasıyla asgari ücrete zam yapılmamasını işçilerin kabul etmesinin mümkün olmadığına işaret edilerek, enflasyonun yükselmesinde hiçbir sorumluluğu olmayan işçilerin, enflasyonu düşürmek için fedakarlık etmesinin beklenmemesi gerektiği kaydedildi.

AKP'DEN YANIT GELDİ

Temmuz boyunca görüşülecek kanun teklifleri hakkında TBMM’de bilgilendirme toplantısı düzenleyen AKP Grup Başkan Vekili Abdullah Güler, gazetecilerin asgari ücret ve emekli aylıklarına ilişkin soruları yanıtladı.

Güler asgari ücrete zam yapmayacaklarını açıkladı.

Asgari ücret için “Ara zam çalışmamız yok. Böyle bir beklenti olmasın" dedi. Emekli aylıkları için de seyyanen zam ya da en düşük maaşın asgari ücret seviyesine çıkarılmasının mümkün olmadığını söyledi.

Emeklilik sistemini belirleyenin ödenen prim miktarı, kaç yıl ödendiği ve yaş olduğunu anlatan Güler, "Arkadaşlar diyor ya 'AB ülkelerinde böyle bir asgari ücret, emekli maaşı yok.' Peki hangi AB ülkesinde 42 yaşında emekli var?" diye konuştu.