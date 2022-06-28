Servetinin yüzde 90’ını kaybeden Binance CEO’sundan açıklama

28 Haziran 2022 Salı, 00:00

Dünyanın en büyük kripto para borsasının kurucusu ve CEO’su yatırımcıların Bitcoin’den geri çekilmesine rağmen hükümetler ve düzenleyiciler ile ilgili görüşmelerini sürdürüyor. Binance’in 45 yaşındaki kurucusu ve CEO’su Zhao, Bitcoin işlemlerini 13 Haziran tarihinde birkaç saatliğine de olsa askıya aldırmasıyla tepkilerin odak noktası olmuştu. Zhao, tüm bu olayların üstüne geçtiğimiz aylarda servetiyle ilgili gelen iddiaları cevapladı.

Shiftdelete.com'da yer alan habere göre, Binance CEO’su, kripto para borsasında yaşanan dalgalanmaları normal olarak nitelendirirken, “Clickbait yapan haber kuruluşlarıyla röportaj yapmayı bırakacağım” açıklamasını yaptı. Kripto paralar aracalığıyla ilgili kara para aklanması sorusuna karşılık ise “Binance olarak hükümet ve hukuk düzenleyecileri ile birlikte iş birliği yapabiliriz” dedi.

ZHAO PES ETMEMİŞTİ



Geçtiğimiz Haziran ayında, Mali Davranış Otoritesi Binance için “etkili bir şekilde denetlenemeyecek” diyerek İngiltere’deki tüm düzenlenmiş faaliyetlerini durdurmasını emretti. Ancak Zhao pes etmedi ve işletmek için bir lisans aradığını açıkladı.

Bu yıl içerisinde yapılan iddialara göre, Ocak ayından bu yana 75 milyar dolardan fazla düşerek 20,6 milyar dolara düştüğünü tahmin ediyor. Zhao, “Aslında bu sayıları nasıl buldukları hakkında hiçbir fikrim yok. Net değerin sadece tahminler olduğunu anlamalısınız. Cüzdanıma baktığımda, o kadar çok varlığım yok. Bu sayıların hiçbirine yakın bile değilim” açıklamalarını yaptı.