SGK duyurdu: Çalışan annelere 'bakıcı desteği' yükseltildi

Yayınlanma: 16.02.2025 - 12:40

Güncelleme: 16.02.2025 - 12:40

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Avrupa Birliği (AB) desteğiyle yürütülen EDUCARE II Projesi kapsamındaki destek tutarını 325 Euro'dan 510 Euro'ya yükseltti.

0-36 aylık çocuğu olan annelere, eğitimli bakıcı çalıştırma şartıyla sağlanan destekle kadınların iş gücüne katılımı artırılacak. Başvurular e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Bu proje, küçük çocuğu olan kadınların iş hayatından kopmadan çocuk bakımı için eğitimli bakıcı çalıştırmalarını amaçlıyor. Proje, özellikle Ankara, İstanbul ve İzmir’de 4/a (SSK) sigortalısı olarak çalışan, 0-36 aylık çocuk sahibi anneleri hedef alıyor.

Toplamda 15,3 milyon Euro bütçesi olan proje, her ay 3 bin 500 anne ve 3 bin 500 bakıcı olmak üzere toplam 7 bin kadının istihdama devam etmesini sağlayacak. Yarı zamanlı çalışan anneler de projeye başvurabilecek. Başvurular, e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.

BAKAN IŞIKHAN: "PROJELERİMİZ BAŞARIYLA DEVAM EDİYOR"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye’nin güçlü bir geleceği için kayıtlı istihdamın artırılmasının önemine dikkat çekerek, kadın istihdamını destekleyen projelerin başarılı bir şekilde sürdüğünü belirtti.

Işıkhan, "İş Pozitif ve Women-Up gibi, EDUCARE II de kadınların kayıtlı istihdamını destekleyen projelerimiz arasında. EDUCARE projemiz sayesinde hem anneler aldıkları maddi destekle istihdamdan kopmamış oluyor hem de eğitimli ve sertifikalı çocuk bakıcılarımızın istihdamı teşvik ediliyor. Sosyal etkisi güçlü olan bu projemizle anneleri de çocukları da bakıcıları da desteklemiş oluyoruz" dedi.