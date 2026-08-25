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SGK girişi 1999 sonrası olanlar dikkat: Kademeli emeklilikte masadaki taslak belli oldu
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SGK girişi 1999 sonrası olanlar dikkat: Kademeli emeklilikte masadaki taslak belli oldu

25.08.2026 13:43:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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SGK girişi 1999 sonrası olanlar dikkat: Kademeli emeklilikte masadaki taslak belli oldu

8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişi olan milyonlarca çalışanın gözü kulağı kademeli emeklilik düzenlemesine çevrildi. EYT yasasının ardından 1 günlük sigorta farkıyla yılları bulan yaş şartıyla karşılaşan çalışanlar için adil bir kademelendirme sistemi talep ediliyor. Emeklilikte Adalet Derneği tarafından gündeme getirilen yaş ve prim cetveli ayrıntılandı.

SGK girişi 1999 sonrası olanlar dikkat: Kademeli emeklilikte masadaki taslak belli oldu

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) mevzuatında 8 Eylül 1999 tarihi milat kabul edilirken, bu tarihten bir gün sonra sigortalı olan çalışanlar kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş şartına tabi tutuluyor. Bir günlük farkın 17 ila 20 yıla varan gecikmelere yol açması, kamuoyunda adalet tartışmalarını beraberinde getiriyor.

SGK girişi 1999 sonrası olanlar dikkat: Kademeli emeklilikte masadaki taslak belli oldu

Mevcut SGK sisteminde 8 Eylül 1999 öncesi girenler EYT ile yaş şartı olmaksızın emekli olabilirken; 1999-2008 arası girenlerde 7000 prim günü, 2008 sonrasında ise kademeli olarak 65 yaşa kadar uzanan bir yapı uygulanıyor.

SGK girişi 1999 sonrası olanlar dikkat: Kademeli emeklilikte masadaki taslak belli oldu

Yetkili makamlarca hazırlanmış resmi bir yasal taslak henüz bulunmasa da sivil toplum kuruluşları çözüm önerilerini yetkililere sunmaya devam ediyor.

SGK girişi 1999 sonrası olanlar dikkat: Kademeli emeklilikte masadaki taslak belli oldu

EMADDER KADEMELİ EMEKLİLİK YAŞ VE PRİM CETVELİ

SGK girişi 1999 sonrası olanlar dikkat: Kademeli emeklilikte masadaki taslak belli oldu

1999 VE 2000 GİRİŞLİLER

Kadın Yaş Şartı: 43

Erkek Yaş Şartı: 45

Prim Gün Şartı: 6.400

SGK girişi 1999 sonrası olanlar dikkat: Kademeli emeklilikte masadaki taslak belli oldu

2001 GİRİŞLİLER

Kadın Yaş Şartı: 44

Erkek Yaş Şartı: 46

Prim Gün Şartı: 6.475

SGK girişi 1999 sonrası olanlar dikkat: Kademeli emeklilikte masadaki taslak belli oldu

2002 GİRİŞLİLER

Kadın Yaş Şartı: 45

Erkek Yaş Şartı: 47

Prim Gün Şartı: 6.550

SGK girişi 1999 sonrası olanlar dikkat: Kademeli emeklilikte masadaki taslak belli oldu

2003 GİRİŞLİLER

Kadın Yaş Şartı: 46

Erkek Yaş Şartı: 48

Prim Gün Şartı: 6.625

SGK girişi 1999 sonrası olanlar dikkat: Kademeli emeklilikte masadaki taslak belli oldu

2004 GİRİŞLİLER

Kadın Yaş Şartı: 47

Erkek Yaş Şartı: 49

Prim Gün Şartı: 6.700

SGK girişi 1999 sonrası olanlar dikkat: Kademeli emeklilikte masadaki taslak belli oldu

2005 GİRİŞLİLER

Kadın Yaş Şartı: 48

Erkek Yaş Şartı: 50

Prim Gün Şartı: 6.775

SGK girişi 1999 sonrası olanlar dikkat: Kademeli emeklilikte masadaki taslak belli oldu

2006 GİRİŞLİLER

Kadın Yaş Şartı: 49

Erkek Yaş Şartı: 51

Prim Gün Şartı: 6.850

SGK girişi 1999 sonrası olanlar dikkat: Kademeli emeklilikte masadaki taslak belli oldu

2007 GİRİŞLİLER

Kadın Yaş Şartı: 50

Erkek Yaş Şartı: 52

Prim Gün Şartı: 6.925

SGK girişi 1999 sonrası olanlar dikkat: Kademeli emeklilikte masadaki taslak belli oldu

2008 GİRİŞLİLER

Kadın Yaş Şartı: 51

Erkek Yaş Şartı: 53

Prim Gün Şartı: 7.000

SGK girişi 1999 sonrası olanlar dikkat: Kademeli emeklilikte masadaki taslak belli oldu

YASAL DÜZENLEME HAKKINDA SON DURUM

Kademeli emeklilik konusunda Emeklilikte Adalet Derneği yetkililerinin siyasi parti temsilcileriyle temasları sürse de, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı veya Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) nezdinde henüz resmi bir çalışma bulunmuyor.

SGK girişi 1999 sonrası olanlar dikkat: Kademeli emeklilikte masadaki taslak belli oldu

Süreçle ilgili resmi bir kanun teklifi sunulmadığı için mevcut SGK mevzuatındaki yaş ve prim kriterleri geçerliliğini koruyor. Olası bir yasal düzenleme durumunda tüm şartlar, Meclis'e gelecek taslak metinle birlikte ayrıntı kazanacak.

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