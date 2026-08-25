SGK girişi 1999 sonrası olanlar dikkat: Kademeli emeklilikte masadaki taslak belli oldu

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) mevzuatında 8 Eylül 1999 tarihi milat kabul edilirken, bu tarihten bir gün sonra sigortalı olan çalışanlar kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş şartına tabi tutuluyor. Bir günlük farkın 17 ila 20 yıla varan gecikmelere yol açması, kamuoyunda adalet tartışmalarını beraberinde getiriyor.

Mevcut SGK sisteminde 8 Eylül 1999 öncesi girenler EYT ile yaş şartı olmaksızın emekli olabilirken; 1999-2008 arası girenlerde 7000 prim günü, 2008 sonrasında ise kademeli olarak 65 yaşa kadar uzanan bir yapı uygulanıyor.

Yetkili makamlarca hazırlanmış resmi bir yasal taslak henüz bulunmasa da sivil toplum kuruluşları çözüm önerilerini yetkililere sunmaya devam ediyor.

EMADDER KADEMELİ EMEKLİLİK YAŞ VE PRİM CETVELİ

1999 VE 2000 GİRİŞLİLER Kadın Yaş Şartı: 43 Erkek Yaş Şartı: 45 Prim Gün Şartı: 6.400

2001 GİRİŞLİLER Kadın Yaş Şartı: 44 Erkek Yaş Şartı: 46 Prim Gün Şartı: 6.475

2002 GİRİŞLİLER Kadın Yaş Şartı: 45 Erkek Yaş Şartı: 47 Prim Gün Şartı: 6.550

2003 GİRİŞLİLER Kadın Yaş Şartı: 46 Erkek Yaş Şartı: 48 Prim Gün Şartı: 6.625

2004 GİRİŞLİLER Kadın Yaş Şartı: 47 Erkek Yaş Şartı: 49 Prim Gün Şartı: 6.700

2005 GİRİŞLİLER Kadın Yaş Şartı: 48 Erkek Yaş Şartı: 50 Prim Gün Şartı: 6.775

2006 GİRİŞLİLER Kadın Yaş Şartı: 49 Erkek Yaş Şartı: 51 Prim Gün Şartı: 6.850

2007 GİRİŞLİLER Kadın Yaş Şartı: 50 Erkek Yaş Şartı: 52 Prim Gün Şartı: 6.925

2008 GİRİŞLİLER Kadın Yaş Şartı: 51 Erkek Yaş Şartı: 53 Prim Gün Şartı: 7.000

YASAL DÜZENLEME HAKKINDA SON DURUM Kademeli emeklilik konusunda Emeklilikte Adalet Derneği yetkililerinin siyasi parti temsilcileriyle temasları sürse de, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı veya Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) nezdinde henüz resmi bir çalışma bulunmuyor.