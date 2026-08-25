Konut fiyatlarında zirve el değiştirdi: Muğla, İstanbul'u geride bıraktı

Türkiye konut piyasasına ilişkin güncel veriler, iller arasındaki fiyat farkının giderek açıldığını ortaya koydu. Emlakjet ve Endeksa verileriyle hazırlanan Konut Değer Raporu'na göre, Türkiye genelinde konutların ortalama metrekare satış fiyatı 41 bin 703 TL'ye yükseldi.

Raporda, konut fiyatlarındaki yıllık nominal artış yüzde 23,3 olarak hesaplandı. Enflasyon etkisinden arındırılan reel fiyatlarda ise aylık bazda sınırlı bir toparlanma görüldü.

KONUTTA ZİRVE MUĞLA'NIN Konut fiyatlarının en yüksek olduğu il Muğla oldu. Kentte ortalama metrekare satış fiyatı 87 bin 244 TL'ye ulaşırken, ortalama konut değeri 11 milyon 341 bin 720 TL olarak hesaplandı.

Böylece Muğla, ortalama konut değeri açısından İstanbul'u geride bıraktı.

İLLERE GÖRE ORTALAMA KONUT FİYATLARI Konut Değer Raporu'nda öne çıkan illerde ortalama metrekare satış fiyatları ve konut değerleri şöyle:

Çanakkale: Metrekare satış fiyatı 53 bin 387 TL, ortalama konut değeri 6 milyon 192 bin 892 TL

İzmir: Metrekare satış fiyatı 53 bin 974 TL, ortalama konut değeri 6 milyon 476 bin 880 TL

Antalya: Metrekare satış fiyatı 55 bin 495 TL, ortalama konut değeri 6 milyon 104 bin 450 TL

İstanbul: Metrekare satış fiyatı 65 bin 78 TL, ortalama konut değeri 7 milyon 158 bin 580 TL

Muğla: Metrekare satış fiyatı 87 bin 244 TL, ortalama konut değeri 11 milyon 341 bin 720 TL

İstanbul'da ortalama metrekare fiyatı 65 bin 78 TL olurken, ortalama konut değeri 7 milyon 158 bin 580 TL'ye çıktı. Kentte son bir yılda ortalama konut fiyatının nominal olarak yaklaşık 1,3 milyon TL arttığı belirtildi.

KONUT FİYATLARI EN HIZLI ORDU'DA ARTTI Fiyat artışı bakımından 30 büyükşehir arasında Ordu öne çıktı. Kentte yıllık metrekare fiyat artışı yüzde 32,4 olarak kaydedildi.

Reel değişimde pozitif bölgeye geçebilen tek kent de Ordu oldu. Yıllık nominal artışta Ordu'yu yüzde 28,7 ile Ankara, yüzde 28,5 ile Kocaeli izledi.