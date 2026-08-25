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Konut fiyatlarında zirve el değiştirdi: Muğla, İstanbul'u geride bıraktı
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Konut fiyatlarında zirve el değiştirdi: Muğla, İstanbul'u geride bıraktı

25.08.2026 12:21:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Konut fiyatlarında zirve el değiştirdi: Muğla, İstanbul'u geride bıraktı

Emlakjet ve Endeksa verileriyle hazırlanan Konut Değer Raporu'na göre Türkiye genelinde konutların ortalama metrekare satış fiyatı yükselirken, Muğla ortalama konut değerinde İstanbul'u geride bırakarak zirveye yerleşti.

Konut fiyatlarında zirve el değiştirdi: Muğla, İstanbul'u geride bıraktı

Türkiye konut piyasasına ilişkin güncel veriler, iller arasındaki fiyat farkının giderek açıldığını ortaya koydu. Emlakjet ve Endeksa verileriyle hazırlanan Konut Değer Raporu'na göre, Türkiye genelinde konutların ortalama metrekare satış fiyatı 41 bin 703 TL'ye yükseldi.

Konut fiyatlarında zirve el değiştirdi: Muğla, İstanbul'u geride bıraktı

Raporda, konut fiyatlarındaki yıllık nominal artış yüzde 23,3 olarak hesaplandı. Enflasyon etkisinden arındırılan reel fiyatlarda ise aylık bazda sınırlı bir toparlanma görüldü.

Konut fiyatlarında zirve el değiştirdi: Muğla, İstanbul'u geride bıraktı

KONUTTA ZİRVE MUĞLA'NIN

Konut fiyatlarının en yüksek olduğu il Muğla oldu. Kentte ortalama metrekare satış fiyatı 87 bin 244 TL'ye ulaşırken, ortalama konut değeri 11 milyon 341 bin 720 TL olarak hesaplandı.

Konut fiyatlarında zirve el değiştirdi: Muğla, İstanbul'u geride bıraktı

Böylece Muğla, ortalama konut değeri açısından İstanbul'u geride bıraktı.

Konut fiyatlarında zirve el değiştirdi: Muğla, İstanbul'u geride bıraktı

İLLERE GÖRE ORTALAMA KONUT FİYATLARI

Konut Değer Raporu'nda öne çıkan illerde ortalama metrekare satış fiyatları ve konut değerleri şöyle:

Konut fiyatlarında zirve el değiştirdi: Muğla, İstanbul'u geride bıraktı

Çanakkale: Metrekare satış fiyatı 53 bin 387 TL, ortalama konut değeri 6 milyon 192 bin 892 TL

Konut fiyatlarında zirve el değiştirdi: Muğla, İstanbul'u geride bıraktı

İzmir: Metrekare satış fiyatı 53 bin 974 TL, ortalama konut değeri 6 milyon 476 bin 880 TL

Konut fiyatlarında zirve el değiştirdi: Muğla, İstanbul'u geride bıraktı

Antalya: Metrekare satış fiyatı 55 bin 495 TL, ortalama konut değeri 6 milyon 104 bin 450 TL

Konut fiyatlarında zirve el değiştirdi: Muğla, İstanbul'u geride bıraktı

İstanbul: Metrekare satış fiyatı 65 bin 78 TL, ortalama konut değeri 7 milyon 158 bin 580 TL

Konut fiyatlarında zirve el değiştirdi: Muğla, İstanbul'u geride bıraktı

Muğla: Metrekare satış fiyatı 87 bin 244 TL, ortalama konut değeri 11 milyon 341 bin 720 TL

Konut fiyatlarında zirve el değiştirdi: Muğla, İstanbul'u geride bıraktı

İstanbul'da ortalama metrekare fiyatı 65 bin 78 TL olurken, ortalama konut değeri 7 milyon 158 bin 580 TL'ye çıktı. Kentte son bir yılda ortalama konut fiyatının nominal olarak yaklaşık 1,3 milyon TL arttığı belirtildi.

Konut fiyatlarında zirve el değiştirdi: Muğla, İstanbul'u geride bıraktı

KONUT FİYATLARI EN HIZLI ORDU'DA ARTTI

Fiyat artışı bakımından 30 büyükşehir arasında Ordu öne çıktı. Kentte yıllık metrekare fiyat artışı yüzde 32,4 olarak kaydedildi.

Konut fiyatlarında zirve el değiştirdi: Muğla, İstanbul'u geride bıraktı

Reel değişimde pozitif bölgeye geçebilen tek kent de Ordu oldu. Yıllık nominal artışta Ordu'yu yüzde 28,7 ile Ankara, yüzde 28,5 ile Kocaeli izledi.

Konut fiyatlarında zirve el değiştirdi: Muğla, İstanbul'u geride bıraktı

Veriler, özellikle sahil kentleri ve büyükşehirlerde konut değerlerinin yüksek seviyelerde seyrettiğini ortaya koydu.

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