SGK Uzmanı Ali Tezel açıkladı: 5 bin lira emekli ikramiyesini kimler alacak?

Yayınlanma: 17.10.2023 - 17:47

Güncelleme: 17.10.2023 - 17:48

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 Ekim günü gerçekleştirilen Kabine Toplantısı’nın ardından emeklileri ilgilendiren açıklamalar yaptı.

Emeklilere kasım ayında bir sefere mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapılacağını belirten Erdoğan, çalışan emeklilerin düzenlemenin dışında tutulacağını da söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarının ardından çalışan ve çalışmayan emekli ayrımının neye göre yapılacağı merak konusu oldu. Emekli gündemine dair Cumhuriyet TV yayınına katılan Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Tezel, emeklilerin merak ettiği ayrıntıları anlattı.

"BU ÖDEMENİN NİYE YAPILDIĞI SÖYLENMEDİ"

Önerinin Meclis Plan Bütçe Komisyonu’na geldiğini belirten Tezel, “Emekliler çok düşük emekli maaşlarıyla geçinmeye çalışıyorlar. Onlar istiyorlar ki tıpkı memurlara yapıldığı gibi seyyanen zammı tüm emeklilere vermelerini istiyorlardı. Bir seferlik ödeme değil, emekli maaşlarına iyi bir zam istiyorlardı. Buna 29 ekim İkramiyesi diyenler var ama öyle bir açıklama yapılmadı. Bu ödemenin niye olduğu söylenmedi. Bu öneri muhtemelen yarın Genel Kurul’da görüşülerek kabul edilecek” dedi.

O TARİHLERDE SİGORTALI OLANLARA VERİLMEYECEK!

Tezel, “Cumhurbaşkanı bu açıklamayı yaptığında binlerce emekliden ‘Emekliyim, çalışıyorum hemen işten ayrılayım mı?’ mesajı aldım. Onlara tarihlerin belli olmadığını, işten ayrılsalar bile ödeme alamayabileceklerini söyledim. Tahmin ettiğim gibi, komisyondan geçen metinde, 1 Ekim-31 Ekim arasında, bir gün bile olsa, sigortalı çalışanlara verilmeyeceği öngörüldü” ifadelerini kullandı.

ÖZEL BANKA VE BORSA SANDIĞI EMEKLİLERİ FAYDALANABİLECEK Mİ?

Erdoğan’ın kastettiği “Çalışan emekli” kavramının yalnızca bir işverenin yanında sigortalı olarak çalışan kişileri işaret ettiğini aktaran Tezel, “Bazı emekliler, emekli olduktan sonra dükkan açmış, şirket kurmuş veya şirkete ortak olmuş olabilir. Yine komisyondan geçen metnin öngördüğüne göre, sadece bir işverene bağlı olarak sigortalı çalışanlar ödeme alamayacaklar. Bunun yanında, 350 bin kadar özel banka ve borsa sandığı emeklisi var. Bu ikramiye onlara da verilmeyecek” diye konuştu.

"DEMEK Kİ DEVLETTE 8,5 MİLYAR LİRA YOK"

Çalışan-çalışmayan emekli ayrımının yapılmasının kayıtdışılığa sebep olduğunu öne süren Tezel, iktidarı şu sözlerle eleştirdi:

“SGK kayıtlarına göre şu an 1 milyon 700 bin çalışan emekli var. Benim tahminlerime göre ise çalışan emekli sayısı 5 milyondan fazladır. Çalışan emeklilere de ödeme yapılsaydı maliyeti, 8 buçuk milyar lira olacaktı. Demek ki devlette 8 buçuk milyar lira yok.”

"5 BİN LİRA İLE TATİLE BİLE GİDİLMEZ"

Tezel, aylardır yüksek enflasyonun altında ezilen emeklilerin derdine 5 bin lira ödemenin “deva olmayacağını” belirtti ve şunları söyledi:

“5 bin liralık, bir seferlik ödeme emekliye hiçbir fayda sağlamaz. 5 bin lira ile tatile gidilmez, bazılarının bir akşam yemeğine ödediği parayı emekliye verip emekliyi susturmak istiyorlar. 5 bin lirayı, seyyanen, her ay verecek olsalar bir anlamı olurdu. Ocak ayında yapılacak artış ise bir zam değil, enflasyon farkının maaşa yansıtılması olacak. Emeklilerin alım gücüne etkisi olmaz.”