SGK uzmanı kötü haberi verdi: Her emekli ocakta zam alamayabilir!

Yayınlanma: 01.11.2023 - 14:28

Güncelleme: 01.11.2023 - 14:48

Milyonlarca emeklinin gözü ocak ayında yapılacak zamlara çevrildi.

Gazeteci Özlem Gürses’in youtube kanalına konuk olan Sosyal Güvenlik Uzmanı (SGK) Özgür Erdursun, ocak ayında yapılacak emekli zammı ile ilgili çarpıcı iddialarda bulundu.

"PAY YÜZDE 30'LARA KADAR DÜŞÜRÜLDÜ"

Emekli aylığının hesaplama sisteminin değiştiğini belirten Erdursun, şunları kaydetti:

"Emeklilerin aslında gerçekten alması gereken aylıkları alması gerekiyor. Aslında tüm emekliler organize olup 5 bin TL’yi almayıp hükümete ders verseler çok iyi olurdu ama tabi ben bunun olmayacağını biliyorum.

Çünkü emekli aylığı hesaplama sistemi değişti. 2000 ve 2008 yılında emekli aylığı hesaplama sistemi ile beraber büyümeden payda yüzde 30’lara düşürüldü yüzde 70’i kesildi.

Bunlarla beraber emeklilerin zaten en düşük alması gereken emekli aylığı şuan da 15 bin TL civarında olması gerekiyordu.

Emekli aylığı hesaplama sistemiyle beraber 7 bin 500 TL’ye kadar düşmüş o da gerçek aylıklar daha düşük de 7 bin 500 TL’ye tamamlanıyor.

Bu durumda emeklilerin her ay almadıkları 7 bin 500 TL si var. Onu daha çok talep etmeleri gerekirken tek seferlik 5 bin TL çok da önemli değil diye düşünüyorum."

SİSTEM KAYIT DIŞI ÇALIŞMAYI ÖZENDİRİYOR

Türkiye’de emekli aylıkları değerini kaybetti diyen Erdursun, emekli aylıkların güncellenmesi ve emekli aylığını hesaplama sisteminin değişmesi gerektiğini belirtti. Erdursun, "Tüm emekli aylıklarının aynı oranda artması lazım. Bugün 15 bin TL alanın da 20 bin TL olanın da aynı oranda artması lazım. Türkiye’de çoğu kişi kayıt dışı çalışmayı tercih ediyor. Emekli aylığı hesaplama sistemi kayıt dışı çalışmayı özendiriyor" dedi.

OCAK AYINDA İLGİNÇ BİR DURUM ORTAYA ÇIKACAK

Ocak ayınca çok ilginç bir durumla karşılaşılacağını söyleyen Erdursun, "Temmuzda yaşadığımızı bir kere daha yaşayacak mıyız? Temmuz da ne yaşadık, en düşük emekli 7 bin 500 TL’ydi kök aylığa zam yapıyoruz dediler. En düşük 7 bin 500 TL’ye tamamlanan bu 7 bin 500 TL’ye değil de kendi aylığınıza zam yapacağız. Bu durumda kişinin aylığı 4 bin TL ise yüzde 25 zam yapsa o kişinin aylığı oldu 5 bin TL ise 7 bin 500 TL almaya devam etti" şeklinde konuştu.

BİRÇOK EMEKLİ OCAKTA ZAM ALAMAYACAK

Emekliye kötü haber veren Erdursun, sözlerine şöyle devam etti:

"Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yaklaşık yüzde 40 enflasyon farkı verilecek. Emekli Sandığı emeklilerine de yaklaşık yüzde 49 enflasyon farkı artı toplu sözleşme farkı verilecek. Diyelim ki SSK ve Bağ-Kur’da kendi kök aylığı 5 bin TL. Bu 5 bin TL’ye yüzde 40 artış olsa 5 bin TL’si 7 bin TL’ye çıkar. 7 bin 500 TL almaya devam eder."

Erdursun birçok insanın ocak ayında zam almayacağına vurgu yaparak, "Tüm emekliler ocak ayını bekliyor. Ne olacağını göreceğiz Türkiye’de ilk defa uygulanacak farklı bir durum olabilir" ifadelerini kullandı.