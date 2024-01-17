SGK Uzmanı Nergis Şimşek Erdoğan'ın emekli maaşlarını eşitlemeye yönelik vaadini yorumladı

Yayınlanma: 17.01.2024 - 16:53

Güncelleme: 17.01.2024 - 16:58

Yeni yılın ilk kabine toplantısı Saray'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Kabine toplantısının ardından kameraların karşısında konuşan Erdoğan, SSK ve Bağkur emeklileri için beklenen ek zam oranını açıkladı.

Emekliye zam oranının yüzde 5 artışla yüzde 42,6'ya yükselttiklerini söyleyen Erdoğan, temmuz ayında emekli maaşlarının ayrım olmaksızın eşitleneceğini belirtti.

Erdoğan böylece, emekli maaşı alt sınırını 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkardıklarını da duyurdu.

EK ZAM EMEKLİYİ MEMNUN ETMEDİ!

Açıklanan ek zam kararını değerlendiren SGK Uzmanı ve Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Nergis Şimşek "SSK ve Bağkur emeklilerinin maaş artış oranı yüzde 37,57 olacaktı. Memurlar için ise artış oranı enflasyon farkıyla birlikte yüzde 49,5 olarak belirlendi. Emeklilerin Kabine toplantısından beklentisi bu iki oran arasındaki makasın kapatılmasıydı. Emekli ve çalışan memur arasındaki farkın da kapatılması isteniyordu. Yapılan açıklamada ise yalnızca SSK ve Bağkur emeklilerine yüzde 5 ek zam verilmesiyle artış oranı yüzde 42,6 oldu. Dolayısıyla iki oran arasındaki farkın kapanması talebi yerine getirilmedi" diye konuştu.

EMEKLİLER YİNE ZAM ALMAYACAK!

Geçtiğimiz aylarda hazine desteğiyle en düşük emekli maaşı yükseltilmiş ancak zam oranı kök maaşlara uygulandığından emeklilerin bir zam döneminde maaşlarının aynı miktarda kalmasına sebep olmuştu.

En düşük emekli maaşının 10 bin liraya yükselmesinin ardından aynı durumun yaşanabileceğini belirten Şimşek, "Yeni belirlenen miktar açlık sınırının da altında kaldı. 2008 Ekim'den önce emekli olanların maaşı zamla birlikte 10 bin lirayı geçecek. Asıl sorun bu tarihten sonra emekli olanlarda. SGK'nın tespit ettiği 3 bin liranın altında olan emekli maaşları var. Zamlar kök aylıklara yapılacak ve bu kişiler zam döneminin ardından da en düşük emekli maaşı olan 10 bin lirayı almaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

En düşük emekli maaşı uygulamasının bir başka adaletsizliğe sebep olduğunu belirten Şimşek, "10 bin lira insan onuruna yaraşır bir yaşam için yeterli değildir. Bunun yanında bu uygulama prim gününe bakılmaksızın pek çok emeklinin aynı maaşı almasını sağlıyor. 5 bin gün çalışanla 9 bin gün çalışan aynı kefeye konuluyor, burada bir adaletsizlik var" dedi.

SEÇİMDEN SONRAYA KALDI! EMEKLİ MAAŞLARI EŞİTLENECEK Mİ?

Erdoğan'ın "Temmuz ayında emekli maaşları ayrım olmaksızın eşitlenecek" sözlerini değerlendiren Şimşek, "Bu sözler çok açık değil. SSK ve Bağkur emeklileri ile memur emeklilerini eşitlemek için yeni bir kanun düzenlemesi yapılması gerekir. Aylık artışlar arasındaki makasın açılmaması gerekir. Bu düzenleme yapılacaksa da bunu içinde bulunduğumuz Ocak ayında bekliyordum, temmuzda seçimler de geçmiş olacak bu yüzden ihtimal vermiyorum" yorumlarında bulundu.