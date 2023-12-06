SGK Uzmanı Özgür Erdursun açıkladı! Bu tarihte emekli olanlar yüksek maaş alacak

Yayınlanma: 06.12.2023 - 14:49

Güncelleme: 06.12.2023 - 14:49

Milyonlarca çalışan ve emeklilerin gözü yeni yılda maaşlara yapılacak zamlara çevrildi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Uzmanı Özgür Erdursun, emekliği gelmiş olan kişilerin merak etiği en büyük soruya yanıt verdi.

Erdursun, aralık ayında mı yoksa ocak ayında mı emekli olmanın daha avantajlı olacağına cevap verdi.

X hesabından açıklama yapan Özgür Erdursun, şunları kaydetti:

"Daha öncede söylediğimiz gibi 2024 Ocak ayında emeklilik müracaatında bulunanlar yaklaşık %7 daha fazla emekli aylığı alacak... Kıdem Tazminatı Tavanı yaklaşık 35.000TL olacak. Emeklilik müracaatı için 2023/Aralık mı, 2024 Ocak mı diye soranlar kıdem tazminatı ve emekli aylığına göre karar versinler."