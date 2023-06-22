SGK Uzmanı Özgür Erdursun açıkladı: 'Emekli maaşına yüzde 30 zam öngörüyorum'

Yayınlanma: 22.06.2023 - 13:39

Güncelleme: 22.06.2023 - 13:45

Asgari ücretin yüzde 34'lük ara zamla birlikte 11 bin 402 TL'ye yükseltilmesinin ardından milyonlarca emekli ve memur yapılacak düzenlemeleri merakla takip ediyor.

Sözcü TV'de soruları yanıtlayan SGK Uzmanı ÖZGÜR ERDURSUN, "Emekli maaşlarına zam oranı bence yüzde 30 olacak" diye konuştu.

Erdursun yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Emekli maaşlarına kademeli zam düzenlemesi bu kez olabilir. En düşük emekli maaşı olan 7 bin 500 TL'yi değiştirmeden, kök aylıklara zam yapabilirler.

Bu durumda 7 bin 500 TL yerinde kalır. Kök aylıklarda da örnek veriyorum; bir kişinin gerçek aylığı 7 bin TL ise o kişiye yüzde 30 zam yapıp, kişinin aylığı 9 bin 100 TL'ye çıkabilir.

Ya da bir kişinin gerçek aylığı 6 bin TL ise ona yüzde 30 zam yapılıp maaşı 7 bin 800 TL'ye çıkar. Yani 6 bin TL'nin altında alan kişiler 7 bin 500 TL'ye devam eder.

Onun dışında yüzde 30 zam öngörüyorum."