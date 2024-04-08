SGK Uzmanı Özgür Erdursun hesapladı! Bayramda çalışanlar ne kadar mesai ücreti alacak?

Yayınlanma: 08.04.2024 - 13:57

Güncelleme: 08.04.2024 - 13:57

Milyonlarca çalışan 9 günlük bayram tatili nedeniyle mesai ücretlerini sorguluyor.

Ramazan Bayramı arefesinden önceki ilk iş günü olan 8 Nisan Pazartesi ile yarım gün mesainin olduğu 9 Nisan arefe günü idari izin olarak kararlaştırıldı. Buna göre; Bayram tatili 6 Nisan Cumartesi günü başlayıp 14 Nisan Pazar sona erecek.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Uzmanı Özgür Erdursun, Ramazan Bayramı tatilin 9 güne çıkarılması sonrası çalışanların ne kadar mesai ücreti alacaklarını hesapladı.

Buna göre, asgari Ücretle çalışan bir kişinin günlük ücreti net 566,74 TL. Bayramda 3.5 gün tam çalışan kişi normal ücretine ilave olarak 1.983.58 TL ilave ücreti alacak.

Net 30.000TL ücretle çalışan bir kişi ilave 3.500TL alacak. Bayram çalışmalarında mesai hesabı, normal ücretine ilave bir ücret ilavesi şeklinde uygulanacak.

X hesabından paylaşım yapan Erdursun şunları kaydetti:

"Ramazan bayramı 3.5 gündür. Ramazan bayramı 3.5 gün ayrıca 1.5 gün idari izin ve hafta tatili ile 9 gün olarak ilan edilse de bu tatilden kamu çalışanları dışında özel sektör çalışanları faydalanamayacaktır.

Salı günü arife yarım gün, çarşamba, perşembe, cuma bayram tam gün bayram tatili olacak. Yani bayram tatili özel sektör çalışanları için 3.5 gündür.

Asgari Ücretle çalışan bir kişinin günlük ücreti net 566,74 TL'dir. Bayramda 3.5 gün tam çalışan kişi normal ücretine ilave olarak 1.983.58 TL ilave ücreti alacak.

Net 30.000TL ücretle çalışan bir kişi ilave 3.500TL alacak. Bayram çalışmalarında mesai hesabı, normal ücretine ilave bir ücret ilavesi şeklinde uygulanır."