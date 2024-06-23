Siber saldırıya uğramıştı! BtcTurk'ten yeni açıklama

Yayınlanma: 23.06.2024 - 13:39

Güncelleme: 23.06.2024 - 13:39

Türkiye’nin en popüler kripto para platformu BtcTurk hacklendi.

Şirket, 22 Haziran 2024 tarihinde kontrol dışı çekimlere sebep olan bir siber saldırı tespit ettiğini açıkladı.

Çok sayıda kripto paranın sıcak cüzdanlarından varlık çalındı. BtcTurk siber saldırının ardından kripto para çekme ve yatırma işlemlerini durdurmuştu.

BtcTurk dün yaptığı açıklamalarda sadece sıcak cüzdanların etkilendiğini ve fonların büyük bir kısmının tutulduğu soğuk cüzdanların güvende olduğunu duyurmuştu. Ayrıca kullanıcı varlıklarının saldırıdan etkilenmeyeceği ifade edilmişti.

Kripto para borsası BtcTurk'ten yaşanan siber saldırıya ilişkin yeni bir açıklama geldi.

BtcTurk'ten yapılan üçüncü açıklamada, "Tüm ERC20 kriptoparaların ERC20 ağından yatırma ve çekme işlemleri açılmıştır. Siber saldırıya uğrayan kriptopara yatırma çekme işlemleri siber güvenlik ekiplerimizin detaylı çalışmaları tamamlanınca peyderpey açılacaktır" ifadeleri kullanıldı.